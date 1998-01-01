لحظة بلحظة.. حفل الكرة الذهبية

وكالات/سما/

تعلن مجلة "فرانس فوتبول"، في حفل سيقام في العاصمة باريس، اليوم الاثنين، عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم لموسم 2022-2021.

جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى

توج حارس ريال مدريد، الدولي البلجيكي تيبو كورتوا بجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى في موسم 2021-2022.

وقدم مهاجم نادي بوروسيا دورتموند ومنتخب كوت ديفوار، سيبستيان هالر، الجائزة لكورتوا.

جائزة جيرد مولر لأفضل مهاجم

عادت الجائزة لمهاجم بايرن ميونخ السابق المنضم حديثا لنادي برشلونة، الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وقدمت الجائزة زوجة الهداف الألماني الأسطوري جيرد مولر وابنته.

الكرة الذهبية للسيدات

فازت نجمة نادي برشلونة، الإسبانية أليكسيا بوتيلاس بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة كرة قدم في العالم، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

جائزة سقراط

توج مهاجم بايرن ميونخ، السنغالي ساديو ماني بالجائزة المستحدثة هذا العام، نظير الخدمات الاجتماعية الخيرية الكبيرة التي قدمها لبلده.

وتقدم هذه الجائزة الجديدة للاعبين الذين قاموا بخدمات اجتماعية خيرية.

جائزة أفضل لاعب شاب

توج نجم نادي برشلونة، الدولي الإسباني غافي بجائزة أفضل لاعب شاب.

تسلم غافي الجائزة من "الظاهرة" رونالدو، وزميله في برشلونة بيدري، الذي توج بالجائزة في العام الماضي.

من داخل مسرح شاتلييه

وصول تيبو كورتوا المرشح الأبرز لجائزة أفضل حارس

وصول كريم بنزيما المرشح الأبرز للفوز بالكرة الذهبية

بدء توافد النجوم قبل انطلاق الحفل

مسرح شاتلييه قبل بدء الحفل

ومن المقرر تسليم سبع جوائز في الحفل هي الكرة الذهبية لأفضل لاعب، الكرة الذهبية لأفضل لاعبة، جائزة ياشين (أفضل حارس)، جائزة كوبا (أفضل لاعب شاب)، جائزة أفضل ناد في العالم، جائزة جيرد مولر (أفضل هداف مع الأندية والمنتخبات)، جائزة سقراط (مخصصة للاعبين المشاركين في المشاريع الخيرية).

المرشحون للكرة الذهبية

أعلنت "فرانس فوتبول" في وقت سابق عن قائمة تضم 30 لاعبا يتنافسون على الفوز بالجائزة الرئيسية في الحفل وهم كالتالي.

1- البلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد).

2- البرتغالي رافائيل لياو (ميلان).

3- الألماني جوشوا كيميتش (بايرن ميونيخ).

4- الفرنسي كريستوف نكوكو (لايبزيغ).

5- المصري محمد صلاح (ليفربول).

6- الإنجليزي ألكسندر أرلوند (ليفربول).

7- البرازيلي فينسيوس جونيور (ريال مدريد).

8- البرتغالي برناندو سيلفا (مانشستر سيتي).

9- الكولومبي لويس دياز (ليفربول).

10- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ/برشلونة).

11- الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي).

12- البرازيلي كاسيميرو (ريال مدريدمانشستر يونايتد).

13- الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (توتنهام).

14- البرازيلي فابينيو (ليفربول).

15- الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد).

16-الفرنسي مايك مينان (ميلان).

17- الإنجليزي هاري كين (توتنهام).

18- الأوروغوياني داروين نونيز (بنفيكا/ ليفربول).

19- الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي).

20- السنغالي ساديو ماني ( ليفربول/ بايرن ميونيخ).

21- الإيفواري سبيستيان هالير ( أياكس/ بروسيا دورتموند).

22- الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد).

23- الألماني أنطونيو روديغر (تشيلسي/ ريال مدريد).

24- البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد).

25- البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي).

26- الصربي دوشان فلاهوفيتش (فيورنتينا/ يوفنتوس).

27- الهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول).

28- البرتغالي جواو كانسيلو (مانشستر سيتي).

29- النرويجي إيرلينغ هالاند (بروسيا دورتموند/ مانشستر سيتي).

30- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان).

بنزيما مرشح فوق العادة

يبدو مهاجم ريال مدريد، الدولي الفرنسي كريم بنزيما، مرشحا فوق العادة لحصد الكرة الذهبية لهذا العام، ليصبح أول فرنسي يتوج بالجائزة المرموقة منذ زين الدين زيدان بعد قرابة ربع قرن من الزمن.

وسجل ابن الـ34 عاما، 44 هدفا في 46 مباراة في جميع المسابقات الموسم الماضي مع النادي الملكي، بينها 15 في دوري أبطال أوروبا.

في المسابقة القارية، قدم بنزيما مستويات خارقة أمام أقوى فرق البطولة، مسجلا ثلاثية "هاتريك" أمام كل من باريس سان جيرمان الفرنسي في غضون 17 دقيقة في الشوط الثاني في إياب الدور ثمن النهائي، وتشيلسي في إنجلترا في ذهاب ربع النهائي. كما أحرز ثلاثة أهداف في مباراتي نصف النهائي ضد مانشستر سيتي، ليقود الفريق إلى النهائي الذي تفوق فيه على ليفربول.

وأحرز بنزيما جائزة أفضل لاعب في أوروبا المقدمة من الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا"، في أغسطس الفائت ويمر في أفضل فترات مسيرته قبل قرابة شهر من كأس العالم.

وفي حال فوزه، سيصبح بنزيما خامس فرنسي يحقق هذا الإنجاز بعد ريمون كوبا (1958)، ميشال بلاتيني (1983، 1984، 1985)، جان-بيار بابان (1991) وزيدان (1998).

وكانت تمنح الجائزة سابقا اعتمادا على أداء اللاعب على مدار السنة، لكن النظام تغير، وبات على ما يقدمه خلال الموسم.

الكرة الذهبية للسيدات

الحفل يشهد أيضا تقديم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم في فئة السيدات.



وتحمل أليكسيا بوتيلاس، لاعبة برشلونة، اللقب منذ العام الماضي، وهي إحدى المرشحات لنيل الجائزة مجددا الليلة.

جائزة ياشين



ومن المقرر أن يشهد الحفل أيضا تقديم جائزة ياشين لأفضل حارس في العالم هذا العام.



ونال الإيطالي جيانلويجي دوناروما الجائزة العام الماضي، فيما يبدو البلجيكي تيبو كورتوا الأوفر حظا للتتويج بها هذه المرة.

جائزة كوبا

وستنال المواهب الشابة فرصة أيضا في الحفل، حيث ستقدم أيضا جائزة كوبا لأفضل لاعب صاعد تحت 21 سنة.



الجائزة التي توج بها بيدري العام الماضي، ينافس عليها هذه المرة عدد من أبرز المواهب الشابة في الملاعب الأوروبية، أبرزهم غافي، وجود بيلينجهام وجمال موسيالا.

يتبع..