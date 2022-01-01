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صحيفة عبرية: بن زايد يهاتف زيلينسكي

الإثنين 17 أكتوبر 2022 09:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية: بن زايد يهاتف زيلينسكي



القدس المحتلة/سما/

قالت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، مساء اليوم الإثنين، إن رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي.
 
وأوضحت الصحيفة، أن الاتصال بحث علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، إضافة إلى مستجدات الأزمة الأوكرانية وأهمية العمل على خفض التوتر والتصعيد، من خلال اللجوء إلى الحوار والحلول الدبلوماسية.
 
وأضافت أن بن زايد أكد للرئيس الأوكراني أن الإمارات ستبذل كل ما في وسعها لمنع تفاقم الأزمة، والمساعدة في تهيئة الأجواء للتهدئة والتفاوض لمصلحة جميع الأطراف، مشدداً على أن التبعات الخطيرة للأزمة الأوكرانية لا تتوقف عند روسيا وأكرانيا فقط وإنما تمتد إلى أنحاء العالم كافة.

#محمد بن زايد #فولوديمير زيلينسكي

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