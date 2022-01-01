  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

الإمارات تدعم مستشفى المقاصد في القدس بـ 25 مليون دولار

الإثنين 17 أكتوبر 2022 08:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات تدعم مستشفى المقاصد في القدس بـ 25 مليون دولار



القدس المحتلة/سما/

وقعت دولة الإمارات اتفاقية تعاون بقيمة 25 مليون دولار لدعم مستشفى المقاصد في القدس الشرقية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وبالتنسيق مع مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط.
 
جاء ذلك، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، تنفيذًا لتوجيهات سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات لدعم القطاع الطبي في القدس الشرقية،
 
وأكد سلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية، أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار التزام دولة الإمارات الدائم والتاريخي والراسخ تجاه الشعب الفلسطيني، ودعم متطلباته في المجالات الإنسانية، وفي مقدمتها القطاع الصحي.

#الامارات #القدس

الأكثر قراءة اليوم

إعلام إسرائيلي يعلق على زيارة اشتية لمخيم جنين

بالفيديو: إصابات واعتقال شاب خلال اقتحام الاحتلال نابلس...عرين الأسود تصدر بيانا

تدمير مبان رئاسية .. انفجارات ضخمة وسط العاصمة الأوكرانية

هآرتس: "سيوقظ اليسار من السبات ويهدد إسرائيل".. بن غفير هو الأمل

أسعار صرف العملات

ضاحي خلفان يتوقع ما سيحدث للعالم إذا عاد ترامب لرئاسة أمريكا

قناة عبرية: "عرين الأسود" من أخطر التحديات التي تواجهها "إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

5d51e45586f14217866fe0b89ee87769

فيديو: مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال المتمركزة على حاجزي سالم والجلمة في جنين

1244012498

واللا العبري: سيتم مناقشة إمكانية فرض إغلاق كامل على نابلس في هذا الحال..

مجلس الوزراء.jfif-1f181336-21a5-4001-bf1b-0ad880dda60e

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات خلال جلسته الأسبوعية

125

زيارة اشتية لمخيم جنين: مجرد تعزية أم انقلاب في الموقف الرسمي؟

kufaE

وفاة شابين من غزة غرقاً في بحر اليونان

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية