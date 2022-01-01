الإمارات تدعم مستشفى المقاصد في القدس بـ 25 مليون دولار

القدس المحتلة/سما/

وقعت دولة الإمارات اتفاقية تعاون بقيمة 25 مليون دولار لدعم مستشفى المقاصد في القدس الشرقية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وبالتنسيق مع مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط.



جاء ذلك، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، تنفيذًا لتوجيهات سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات لدعم القطاع الطبي في القدس الشرقية،



وأكد سلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية، أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار التزام دولة الإمارات الدائم والتاريخي والراسخ تجاه الشعب الفلسطيني، ودعم متطلباته في المجالات الإنسانية، وفي مقدمتها القطاع الصحي.