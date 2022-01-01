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فيديو: مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال المتمركزة على حاجزي سالم والجلمة في جنين

الإثنين 17 أكتوبر 2022 08:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال المتمركزة على حاجزي سالم والجلمة في جنين



جنين/سما/

استهدف مقاومون فلسطينيون، مساء اليوم الإثنين، قوات الاحتلال "الإسرائيلي" المتمركزة قرب حاجزي سالم والجلمة العسكريين في مدينة جنين.

وقالت مصادر محلية "إن مقاومون استهدفوا قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز سالم العسكري غرب مدينة جنين بوابل من الرصاص".

كما استهدف مقاومون جنود الاحتلال المتمركزة قرب حاجز الجلمة شمال جنين  بالرصاص الحي وعبوات محلية الصنع.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، إن فلسطينيون أطلقوا النار تجاه حاجز سالم شمال جنين.

وأضافت الإذاعة الإسرائيلية، أن إطلاق النار تجاه الحاجز أوقع أضرارًا بالمكان، دون أن يسفر عن وقوع أي إصابات في صفوف القوات.

وأشارت إلى قوات الجيش شرعت بأعمال بحث وتمشيط عن منفذي إطلاق النار.

وقالت القناة 13 العبرية:" أن بعض الرصاصات وصلت كيبوتس "سالم" مشيرة الى أن أضرارًا لحقت بمبنى في المكان.

وأضافت: عبوتين ناسفتين تم إلقائهما تجاه حاجز الجلمة دون إصابات.

يذكر أن عمليات إطلاق النار شهدت خلال الساعات الماضية تصاعُدًا في معدلاتها في عدة مناطق في الضفة الغربية أبرزها مدينتي جنين ونابلس، والتى تتشكل فيها كتائب سرايا القدس، والمعروفة بـ"سرايا القدس-كتيبة جنين ونابلس".

#جنين #الاحتلال

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