هرتسوغ يلتقي بايدن الأربعاء المقبل

القدس المحتلة/سما/

ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، أن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ سيلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء المقبل.



وأوضحت الصحيفة العبرية وفقًا لما أورده مكتب الرئيس الإسرائيلي في بيان مقتضب، أن هرتسوغ سيتوجه يوم الأربعاء إلى الولايات المتحدة في زيارة دبلوماسية، ولقاء الرئيس بايدن في البيت الأبيض.



من جهته، قال موقع والا العبري، إن زيارة هرتسوغ إلى الولايات المتحدة هي الأولى التي يقوم بها كرئيس، وقبل الانتخابات النصفية الأمريكية بخمسة أيام.



وأضاف الموقع العبري، أن البيت الأبيض يتابع عن كثب التحضيرات للانتخابات الإسرائيلية الخامسة، ويخشى من تشكيل حكومة إسرائيلية بمشاركة يمينية متطرفة.



وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد زار إسرائيل في الثالث عشر من شهر يوليو الماضي، وقال إن العلاقات مع إسرائيل قوية أكثر من أي مرة، وستستمر في النمو والازدهار معا، لمصلحة العالم كله.