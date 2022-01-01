وزير إسرائيلي يدعو إلى دعم أوكرانيا بالسلاح.. ومسؤولون كبار: تصريحاته لا تمثل الحكومة

القدس المحتلة/سما/

دعا وزير إسرائيلي إلى دعم أوكرانيا بالسلاح رداً على تقرير عن نية إيران نقل صواريخ باليستية إلى روسيا.

وقال وزير الشتات الإسرائيلي نحمان شاي، في تغريدة على تويتر، الأحد: "أفادت الأنباء صباح اليوم أن إيران تنقل صواريخ باليستية إلى روسيا".



وأضاف: "لم يعد هناك شك في المكان الذي يجب أن تقف فيه إسرائيل في هذا الصراع الدموي. لقد حان الوقت لتلقي أوكرانيا المساعدة العسكرية أيضا، تماما كما تقدمه الولايات المتحدة ودول الناتو".

وقال مسؤولون إسرائيليون كبار، مساء اليوم الإثنين، إن تصريحات وزير الشتات الإسرائيلي نحمان شاي، حول قيام إسرائيل بضرورة تزويد أوكرانيا بالسلاح، لا تمثل سياسة الحكومة الإسرائيلية.



وووجه نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، تهديدًا إلى إسرائيل، في حال قامت بتزويد أوكرانيا بالأسلحة، مؤكدًا أن أي خطوة تصب في إطار دعم القوات الأوكرانية ستضر بشدة بالعلاقات الثنائية.





وكانت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نقلت، الأحد، عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم، من دولة حليفة للولايات المتحدة، أن إيران تستعد لأول تسليم لصواريخها الباليستية قصيرة المدى إلى روسيا خلال الحرب.

وأضافت أن طهران تخطط لشحن طائرات بدون طيار لتعزيز الإمدادات الروسية.

وكانت أوكرانيا طالبت مرارا إسرائيل بتزويدها بالسلاح وخاصة أنظمة الدفاع الصاروخي.

وقال موقع (تايمز أوف إسرائيل)، إنه "على الرغم من أنها أرسلت شحنات متكررة من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا، إلا أن إسرائيل رفضت مرارًا طلبات كييف للحصول على أسلحة دفاعية، وخاصة أنظمة الدفاع الصاروخي التي يمكن استخدامها لصد الضربات الجوية الروسية، على الرغم من الإعراب عن تعاطفها مع محنة البلاد".

وأضاف الموقع، الأحد: "يُنظر إلى الرفض على أنه محاولة من جانب إسرائيل للحفاظ على علاقات العمل مع موسكو، بسبب سيطرة روسيا على المجال الجوي السوري، حيث نفذ سلاح الجو الإسرائيلي مئات الطلعات ضد شحنات أسلحة إيرانية مزعومة ومن أجل إبعاد الجماعات المدعومة من طهران عن تأسيس موطئ قدم قرب إسرائيل".

وتابع: "غضت روسيا الطرف إلى حد كبير عن الضربات الجوية الإسرائيلية على الرغم من تضرر العلاقات بين إسرائيل وروسيا حيث أدانت إسرائيل غزو روسيا لجارتها".