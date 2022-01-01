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تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق في نابلس

واللا العبري: سيتم مناقشة إمكانية فرض إغلاق كامل على نابلس في هذا لحال..

الإثنين 17 أكتوبر 2022 07:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
واللا العبري: سيتم مناقشة إمكانية فرض إغلاق كامل على نابلس في هذا لحال..



القدس المحتلة/سما/

قال موقع والا العبري، مساء اليوم الإثنين، إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ستجري نهاية الأسبوع الجاري تقييمًا للوضع الأمني بشأن التطورات الأمنية الأخيرة في منطقة نابلس.

 

وأوضح المراسل العسكري لموقع والا العبري أمير بوخبوط، نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين في المؤسسة الأمنية، أنه ​​سيتم إجراء تقييم للوضع الأمني نهاية الأسبوع، وسيتقرر ما إذا كان سيتم الاستمرار في الحصار المفروض على مدينة نابلس أم لا.

 

وأضاف إنه إذا زادت عمليات إطلاق النار من مجموعة "عرين الأسود" الفلسطينية، فإنه سيتم مناقشة إمكانية فرض إغلاق كامل على نابلس.

 

وأوضح بوخبوط أن هناك دراسة لتنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق داخل مدينة نابلس، وبالتحديد في البلدة القديمة التي تتواجد فيها مجموعات "عرين الأسود"، وفقًا لمسؤولون أمنيون إسرائيليون.

#حصار نابلس

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