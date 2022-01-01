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الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

الإثنين 17 أكتوبر 2022 06:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية



الكويت/سما/

 أدت الحكومة الكويتية الجديدة، اليوم الإثنين، اليمين الدستورية لتوليها الحكم رسميًا، أمام نائب أمير الكويت، ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.  

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن مجلس الوزراء الجديد برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح أدى اليمين الدستورية أمام نائب أمير الكويت، ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الذي استقبلهم في قصر البيان صباح هذا اليوم.

وكان مرسوم أميري قد صدر أمس بإعادة تشكيل الحكومة، وهذه سادس حكومة تشكّل في الكويت في غضون الأعوام الثلاثة الماضية.

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#الكويت

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