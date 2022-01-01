فلسطين تشارك بقمة قادة الجامعات الدولية للعمل المناخي في الهند

رام الله/سما/

شاركت فلسطين، اليوم الإثنين، في فعاليات قمة قادة الجامعات الدولية للعمل المناخي، التي تستضيفها ولاية كيرالا جنوب الهند.

ومثل دولة فلسطين في القمة، التي تستمر لثلاثة أيام، رئيس المحكمة الشرعية الإسلامية ماهر خضير، ممثلا عن قاضي القضاة، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ومن سفارة فلسطين لدى الهند المستشار عبد الرازق أبو جزر، بمشاركة رؤساء الجامعات العربية والإسلامية ورجال دين وعلماء، من أبرزهم الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية أسامة العبد، ومدير إدارة الفتوى في مصر محمد خضر، ومفتي دمشق الشيخ عبد الفتاح البزم، ومستشارة شيخ الأزهر نهلة الصعيدي.

وحذر خضير من خطورة السياسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين التي تطال مختلف مناحي حياتهم المناخية، ومنها استمرار سياسة الاستيطان والإضرار بالبيئة وسياسات التغير الديموغرافي في القدس، داعيا المؤسسات المختصة بالمناخ والمشاركين إلى العمل على إقرار توصيات ونتائج تعزز الصمود الفلسطيني في وجه السياسات الإسرائيلية.

بدوره، أكد العبد ضرورة تطبيق كافة التعاليم الإسلامية التي تحث على حماية المناخ وتحافظ على البيئة من أجل الإنسانية جمعاء، مشيرا إلى أن اتحاد الجامعات الإسلامية الذي يضم في عضويته 200 جامعة إسلامية سيعمل مع كل المؤسسات لضمان وقف التدهور الحاصل في البيئة المناخية بالعالم.

من جهته، شدد رئيس المؤتمر محمد عبد الكريم الكاندي، في كلمته نيابة عن رئيس مركز الثقافة السنية الإسلامية في الهند، مفتي الديار الهندية الشيخ أبو بكر أحمد، على أن الإسلام حث على حماية البيئة وتعزيز كل ما يدعم التنمية المستدامة ومكافحة تغيير المناخ وتأثيره.