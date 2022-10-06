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طوباس: الاحتلال يخطر بإزالة 30 ألف شجرة حرجية في منطقة عاطوف

الإثنين 17 أكتوبر 2022 06:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
طوباس: الاحتلال يخطر بإزالة 30 ألف شجرة حرجية في منطقة عاطوف



طوباس/سما/

 أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإزالة عشرات آلاف الأشجار الحرجية في منطقة عاطوف جنوب شرق طوباس.

وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات، إن سلطات الاحتلال أخطرت بإزالة 30 ألف شجرة حرجية مزروعة ضمن محمية رعوية على مساحة 1600 دونم.

من جهته، أشار رئيس مجلس قروي عاطوف والرأس الأحمر عبد الله بشارات، إن الأشجار التي تم الإخطار بإزالتها مزروعة على أرض تابعة للمجلس القروي، وقد زرعت من قبل وزارة الزراعة، والمجلس القروي، بدعم من مؤسسات دولية.

وأوضح أنه تم العثور على الإخطار داخل الأرض اليوم، علما أن التاريخ المدون عليه هو 6-10-2022، مبينا أن سلطات الاحتلال تضع الإخطارات داخل الأراضي دون تسليمها مباشرة، وعادة يعثر عليها المواطنون خلال عملهم في الأراضي.

#طوباس #الاحتلال

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