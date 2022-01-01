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وفد طبي مصري يجري عمليات جراحية دقيقة بمستشفيات غزة

الإثنين 17 أكتوبر 2022 05:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد طبي مصري يجري عمليات جراحية دقيقة بمستشفيات غزة



غزة/سما/

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة، شرع الوفد الطبي المصري والذي وصل إلى القطاع مساء الخميس الماضي، بإجراء عدة عمليات كبرى ونوعية في كل من مجمع الشفاء الطبي ومستشفى غزة الأوروبي.

وفور وصوله إلى القطاع استقبلت وزارة الصحة في غزة، الوفد المصري والذي يتكون من استشاريين في تخصصات هامة هي جراحة القلب والاوعية الدموية والعظام والعمود الفقري وجراحة التشوهات. ويستمر الوفد الطبي المصري لمدة عشرة أيام في القطاع، لإجراء أكبر قدر ممكن من العمليات الجراحية في مستشفيات غزة، فضلا عن مساعدة الطواقم الطبية الفلسطينية وتقديم كافة الخدمات الطبية لسكان القطاع.

يأتي ذلك في إطار التخفيف عن مواطني القطاع وفى ضوء ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي من التزام مصري بسرعة تحسين الأوضاع المعيشية لسكان غزة.

#غزة

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