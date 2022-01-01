  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إيران تعلق على أنباء "استخدام المسيرات الإيرانية ضد أوكرانيا من قبل روسيا"

الإثنين 17 أكتوبر 2022 05:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تعلق على أنباء "استخدام المسيرات الإيرانية ضد أوكرانيا من قبل روسيا"



طهران/سما/

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "ناصر كنعاني" أنه لا صحة للأنباء التي تفيد باستخدام المسيرات الإيرانية في أوكرانيا من قبل روسيا، وأن بلاده لم ترسل أي سلاح لطرفي النزاع.

وأضاف المتحدث: "هذه الأخبار ملفقة وتخدم مصالح الغرب.. إيران ليست طرفا في هذه الحرب ولم ترسل أي سلاح لطرفي النزاع".

وتابع قائلا: "إيران عارضت الحرب على سوريا والعراق وأفغانستان، وتعارض الحلول العسكرية لحل النزاعات السياسية، وتعارض الحرب في أوكرانيا أيضا، وتسعى لإنهاء المواجهة العسكرية هناك من خلال علاقاتها الجيدة مع البلدين".

وأضاف: "ومن سخرية القدر أن الدول التي تصدر مليارات الدولار من الأسلحة لأحد أطراف النزاع، تتهم طهران بتوفير السلاح للطرف الآخر..
إن كانت هذه الدول تدعم الحل السياسي لهذه الأزمة فكيف تبرر إرسالها الأسلحة بهذا الحجم الهائل؟".

#ايران #المسيرات الايرانية #روسيا

الأكثر قراءة اليوم

إعلام إسرائيلي يعلق على زيارة اشتية لمخيم جنين

يديعوت: قرار مصيري… أبو مازن يختار بوتين

"عرين الأسود": نفذنا عملية نوعية قرب نابلس

بالفيديو: إصابات واعتقال شاب خلال اقتحام الاحتلال نابلس...عرين الأسود تصدر بيانا

اشتية: الاحتلال يموّل انتخاباته بالدم الفلسطيني وجنين سطرت وحدتها على الأرض(فيديو)

تدمير مبان رئاسية .. انفجارات ضخمة وسط العاصمة الأوكرانية

هآرتس: "سيوقظ اليسار من السبات ويهدد إسرائيل".. بن غفير هو الأمل

الأخبار الرئيسية

مجلس الوزراء.jfif-1f181336-21a5-4001-bf1b-0ad880dda60e

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات خلال جلسته الأسبوعية

125

زيارة اشتية لمخيم جنين: مجرد تعزية أم انقلاب في الموقف الرسمي؟

الرئاسة: فلسطين تدعم أي قرارات تتخذها السعودية للحفاظ على سيادتها

634c4fc24236043d6f4ca47b

قناة عبرية: "عرين الأسود" من أخطر التحديات التي تواجهها "إسرائيل"

kufaE

وفاة شابين من غزة غرقاً في بحر اليونان

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية