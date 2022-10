أمير سعودي يهدد الغرب بلغتين: "نحن جميعا مشاريع جهاد واستشهاد" (فيديو)

هدد الأمير السعودي، سعود بن فواز الشعلان، الغرب وكل من يتحدى المملكة العربية السعودية، بـ"الجهاد والاستشهاد".



وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو للأمير وهو يقول: "كل من يتحدى وجود هذه المملكة فنحن جميعا مشاريع جهاد واستشهاد". وردد الأمير تحذيره باللغتين الفرنسية والإنجليزية.

ويأتي حديث الأمير سعود بن فواز الشعلان، وهو زعيم قبلي وحفيد للملك عبد العزيز، مؤسس المملكة، وسط تدهور العلاقات بين واشنطن والرياض، بسبب قرار "أوبك+" بخفض إنتاج النفط.

Saudi Prince Saud al-Shaalan, close relative of MBS, said this following Democrats’ criticism of their oil price hike: “Anybody that challenges the existence of this country and this kingdom, all of us we are projects of jihad and martyrdom.”

