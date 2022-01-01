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الأحمد يطلع ممثل ألمانيا على جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا

الإثنين 17 أكتوبر 2022 04:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأحمد يطلع ممثل ألمانيا على جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا



رام الله/سما/

أطلع عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة "فتح"، عزام الأحمد، ممثل جمهورية ألمانيا الاتحادية اوليفر اوفتشا على آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية.

واستعرض الأحمد، خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه برام الله، اليوم الإثنين، انتهاكات وجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا، وعمليات القتل والاقتحامات اليومية في الضفة الغربية والقدس، وتدنيس المقدسات، خاصة المسجد الأقصى المبارك.

كما أطلع الأحمد ممثل ألمانيا على نتائج مؤتمر لم الشمل الفلسطيني، الذي عقد في الجزائر، وإعلان الجزائر الذي وقعت عليه الفصائل الفلسطينية كافة من أجل تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام، وتعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، مؤكدا أنها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.

وأكد ضرورة تعزيز الجهد الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والعمل على إنهائه وإجراء الانتخابات العامة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية، وقطاع غزة.

من جهته، أكد ممثل ألمانيا دعم بلاده لكل الخطوات التي تؤدي لإنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية.

كما أكد الطرفان أهمية تعزيز علاقات التعاون والتنسيق، وتعزيز الصداقة الفلسطينية الألمانية.

#عزام الأحمد

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