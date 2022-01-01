فلسطين تبحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع ليتوانيا

رام الله/سما/

بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ومدير دائرة أميركا اللاتينية وآسيا وأفريقيا في وزارة الخارجية الليتوانية اندراوس براجيو، العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وسبل تطويرها.

وناقش الجانبان، خلال الاجتماع الذي جرى بمقر الوزارة، في مدينة رام الله، اليوم الإثنين، التحضيرات الخاصة بتنظيم مؤتمر اكسبوتك المزمع عقده في كانون أول المقبل في فلسطين، إضافة إلى إمكانية التعاون في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والاقتصاد الأخضر بما يشمل إعادة التدوير في الصناعة.

وتناول الاجتماع إمكانية تنظيم بعثات تجارية بين البلدين للاطلاع على الفرص الاستثمارية في قطاعات الصناعات الغذائية، والتكنولوجيا والطاقة، وأكد الجانبان أنه سيتم تنظيم ثلاث زيارات لرجال أعمال ليتوانيين إلى فلسطين خلال شهر تشرين الثاني المقبل.

وأكد العسيلي أهمية تعزيز علاقات التعاون المشترك، يما يضمن زيادة حجم التبادل التجاري وبما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين.

بدوره، أبدى براجيو استعداد بلاده لنقل الخبرات الليتوانية في العديد من المجالات، خاصة في مجال إعادة التدوير في الصناعة، والخدمات المالية والتكنولوجيا، والرقمنة الاقتصادية في فلسطين.