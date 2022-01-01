"حماس": جريمة حصار نابلس تعبير عن فشل منظومة أمن الاحتلال

غزة/سما/

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الاثنين، أنّ الحصار الذي يفرضه جيش الاحتلال الإسرائيلي على نابلس لليوم السادس على التوالي هو جريمة تعبّر عن "فشل منظومة أمن الاحتلال في مواجهة انتفاضة شعبنا المتصاعدة في الضفة".

وأكّدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الاثنين، على أنَّ استمرار الإغلاق والحصار وسياسة العقاب الجماعي التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على مدينة نابلس لليوم السادس على التوالي "ما هو إلاّ تعبيرٌ عن حالة العجز والفشل التي تعيشها المنظومة الأمنية للاحتلال، في مواجهة مقاومة وانتفاضة أبناء شعبنا المتصاعدة في عموم الضفة المحتلة".

وأشاد المتحدث باسم "حماس" حازم قاسم، في تصريح صحفي، بصمود الأهالي والمقاومين في نابلس وجنين وشعفاط وعموم الضفة الغربية قائلًا إنّهم "يسطّرون أروع الملاحم والبطولات في وجه احتلال متغطرس لا يعرف إلاّ لغة القوَّة".

وجدّد قاسم التأكيد على أنَّ كل جرائم الاحتلال من حصار وقمع واقتحامات وقتل؛ لن ترهب جماهير شعبنا في مواصلة مقاومته، ولن تفلح في كسر إرادته وسعيه نحو حماية أرضه ومقدساته، وانتزاع حرّيته واستقلاله.