الرئاسة: فلسطين تدعم أي قرارات تتخذها السعودية للحفاظ على سيادتها

رام الله/سما/

أكدت الرئاسة الفلسطينية على موقف دولة فلسطين بقيادة الرئيس محمود عباس، والشعب الفلسطيني، إلى جانب المملكة العربية السعودية وسيادتها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ودعم فلسطين الكامل لأية قرارات تتخذها القيادة السعودية للحفاظ على سيادتها وحماية حقوقها.

وقالت الرئاسة: "ثقتنا بالمملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا، ومواقفها الثابتة في دعم القضية الفلسطينية والحفاظ على حقوقنا المقدسة وحل عادل للقضية، التي أكدها خادم الحرمين في خطابه الأخير، وتمسكها بالمبادرة العربية التي تضمن الحقوق الفلسطينية وفي مقدمتها الحفاظ على القدس ومقدساتها".

وكررت الرئاسة ثقتها الكاملة بقرارات المملكة حفاظا على سيادتها وصون حقوقها، والدفاع عن حقوق أمتنا العربية، وفي المقدمة منها قضيتنا الفلسطينية.

وأكدت على وقوف دولة فلسطين، قيادة وشعبا، مع المملكة العربية السعودية كما وقفت السعودية دوما إلى جانب الحق الفلسطيني، مشددة "على رفضنا الكامل لسياسة الإملاءات على المملكة والتأثير على سياساتها التي تحفظ الحق السعودي وتصونه".