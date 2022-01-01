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البطش: عملية اغتيال زئيفي صفعة قوية لمنظومة الاحتلال

الإثنين 17 أكتوبر 2022 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
البطش: عملية اغتيال زئيفي صفعة قوية لمنظومة الاحتلال



غزة/سما/

أكد خالد البطش عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الاثنين، أن عملية اغتيال المجرم رحفعام زئيفي، صفعة قوية على وجه منظومة الأمن الصهيونية ورسالة وفاء والتزام بأن دماء القادة الشهداء لن تذهب هدراً.

واستذكر القيادي البطش في تصريح صحفي، ذكرى عملية كاتم الصوت، قائلاً:" عملية الثأر المبارك للشهيد أبو علي مصطفى الأمين العام للجبهة الشعبية بتصفية المجرم رحفعام زئيفي صاحب نظرية الترانسفير للعرب على أيدي أبطال الجبهة الشعبية في الضفة الغربية المحتلة، جاءت صفعة قوية على وجه منظومة الأمن الصهيونية."


واعتبر القيادي البطش العملية، رسالة وفاء والتزام بان دماء القادة الشهداء لن تذهب هدراً وأن القائد سيخلفه قائد حاسم ذوي موقف حازم.

وقدم التحية والحرية لأبطال عملية 17 /أكتوبر وللقائد أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية وللأبطال أصحاب المبادرة بالانتقام مجدي الريماوي وحمدي قرعان وباسل الأسمر.

وكان مقاومون من الجبهة الشعبية، نفذوا عملية انتقامية باغتيال وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي في يوم الأربعاء الموافق 17102001 في فندق حياة ريجنسي في القدس، رداً على اغتيال أبو علي مصطفى أمين عام الجبهة الشعبية عن طريق قصف مكتبه في مدينة رام الله بمروحيات الأباتشي، في يوم الاثنين الموافق 2782001.

#خالد البطش

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