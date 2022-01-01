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حماس تدعو الأمم المتحدة إلى تحرك عاجل وفاعل لوقف عدوان الاحتلال بالضفة

الإثنين 17 أكتوبر 2022 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تدعو الأمم المتحدة إلى تحرك عاجل وفاعل لوقف عدوان الاحتلال بالضفة



غزة/سما/

دعت حركة المقاومة الإسلامية " حماس "  الأمم المتحدة إلى التحرّك الفاعل والعاجل تجاه وقف العدوان الصهيوني على شعبنا في الضفة الغربية المحتلة، واستمرار حصار الاحتلال وإغلاقه لمداخل المدن والبلدات والمخيمات، عبر فرض سياسة العقاب الجماعي على مئات الآلاف من أبناء شعبنا، في انتهاكٍ صارخٍ لأبسط معايير القانون الدولي.

وقال الناطق باسم الحركة جهاد طه في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، إنَّ حركة حماس، وإذ ترحّب بجهود المبعوث الأممي "تور وينسلاند"، في وقف عدوان الاحتلال وإرهابه ضد شعبنا، لندعوه إلى إدانة وتجريم تلك الانتهاكات، والعمل على رفع التوصيات لجهة الاختصاص في مؤسسات الأمم المتحدة، لوقف تلك الجرائم، ومحاسبة قادة الاحتلال على انتهاكاتهم المستمرة ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

#حماس #الامم المتحدة #الاحتلال #الضفة

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