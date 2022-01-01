إطلاق نظام لرصد انبعاثات غازات الدفيئة في فلسطين

رام الله/سما/

أطلقت سلطة جودة البيئة، بالتعاون مع جميع الجهات الوطنية ذات العلاقة، نظاما وطنيا للقياس والإبلاغ والتحقق في دولة فلسطين، لمتابعة التقدم المحرز بخصوص رصد انبعاثات غازات الدفيئة والحد منها على المستوى الوطني.

وتهدف سلطة البيئة من خلال هذا النظام، إلى توثيق الدعم المتلقى من قبل دولة فلسطين من الصناديق الدولية التي تمول مشاريع تغير المناخ، وذلك على ضوء انضمام دولة فلسطين إلى اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ، وإلى المبادرة العالمية "شفافية العمل المناخي" التي تهدف لبناء وتعزيز أنظمة الشفافية الخاصة بالعمل المناخي في دولة فلسطين.

وتعتبر الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ مُلزَمة بتقديم تقارير دورية ومعلومات لمؤتمر الأطراف عما قامت أو ستقوم به الدول من أعمال ونشاطات لتنفيذ الاتفاقية، وحيث يمثل نظام القياس والإبلاغ والتحقق جانبا أساسيا من جوانب تنفيذ الاتفاقية، حيث أنه يتيح للدول الأطراف في الاتفاقية إعلام بعضها البعض بالإنجاز على المستوى الوطني، بهدف تقييم الجهد العالمي في مجال الحد من انبعاثات غازات الدفيئة.

ويهدف النظام إلى تسهيل عملية تحديث التقارير الوطنية المطلوب تقديمها بشكل دوري للاتفاقية الإطارية من أجل زيادة الشفافية حول مشاريع التخفيف من الانبعاثات المدعومة دوليا، كما يعد هذا النظام متطلبا أساسيا للاستفادة من آليات أسواق الكربون الدولية التي يجري بلورتها حاليا تحت مظلة الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ.

وأشارت سلطة جودة البيئة إلى أنه في إطار التعاون والشراكة وتكامل الأدوار مع الجهات الوطنية ذات العلاقة وتعزيزا لمبدأ الشراكة وتبادل المعلومات والخبرات، وبناء وتطوير القدرات والمهارات، وإيجاد آليات عمل مشتركة من خلال التدريب والتأهيل للكوادر الوطنية في مختلف المجالات وبما ينعكس إيجاباً على حسن الأداء الوطني، تم توقيع مذكرات تفاهم مع سبع جهات حكومية ذات علاقة كخطوة أولى وهي: وزارة الحكم المحلي، وزارة النقل والمواصلات، وسلطة المياه، وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية، ووزارة الزراعة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز المركزي للإحصاء.

ولفتت إلى أنه من المتوقع أن يتم في المستقبل توسيع قاعدة الشراكة بما يضمن جهات وطنية جديدة بهدف تعزيز النظام الوطني للقياس والإبلاغ والتحقق، مبينة أن المذكرات تهدف إلى تحديد المهام والأدوار والمسؤوليات المتعلقة بإدارة وتشغيل، وصيانة، واستدامة واستخدام النظام الوطني للقياس والإبلاغ والتحقق متعدد المستويات حيث أن سلطة جودة البيئة لها الحق في الإدارة والتحكم والتشغيل للنظام الوطني للقياس والإبلاغ والتحقق وتعمل على ضمان ديمومة تزويد النظام بالمعلومات وتشغيل النظام وتطويره حسب الحاجة، بحيث تقوم الجهات ذات العلاقة بتزويد النظام بالبيانات المطلوبة منهم وبالجودة والدقة المطلوبة والتأكد من تحديث هذه البيانات في الوقت المناسب وبشكل دوري ومستمر.