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5300 حالة اعتقال منذ مطلع العام

الإثنين 17 أكتوبر 2022 03:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
5300 حالة اعتقال منذ مطلع العام



رام الله/سما/

قال نادي الأسير، إن نحو 5300 حالة اعتقال نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيليّ، منذ مطلع العام الجاري 2022.

وأضاف نادي الأسير في بيان صحفي، اليوم الاثنين، ان من بين حالات الاعتقال 111 امرأة، و620 طفلا، و1610 اعتقالات إداريّة.

وأوضح أنّ أعلى نسبة اعتقالات سُجلت في شهر نيسان/ أبريل الماضي؛ بنحو 1228 حالة اعتقال. 

وأشار إلى أنّ قوات الاحتلال تتعمد إحداث أكبر قدر من عمليات التخريب داخل منازل المعتقلين وعائلاتهم، مخلفة خسائر مادية كبيرة.

ولفت إلى أن عمليات الاعتقال الإداريّ شكّلت من حيث المعطيات الراهنّة الأخطر مقارنة مع السنوات القليلة الماضية، وكانت أعلى نسبة في أوامر الاعتقال الإداريّ خلال شهر آب/ أغسطس 2022، حيث بلغت 272 أمرا، ووصل عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال، حتى نهاية أيلول إلى نحو 800 معتقل.

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