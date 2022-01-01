  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الأسرى": على المجتمع الدولي أن يضع حدا لسياسة القتل بحق المعتقلين الفلسطينيين

الإثنين 17 أكتوبر 2022 03:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأسرى": على المجتمع الدولي أن يضع حدا لسياسة القتل بحق المعتقلين الفلسطينيين



رام الله/سما/

طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، المجتمع الدولي بكافة تشكيلاته ومؤسساته، بالتحرك الفوري لوضع حد لسياسة القتل والإعدام المتبعة من قبل حكومة الاحتلال وأجهزتها العسكرية، وإدارة سجونها بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وشددت الهيئة في بيان صدر صحفي، اليوم الاثنين، على ضرورة أن يخرج المجتمع الدولي عن صمته ويتحمل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني وأسراه، وأن يمارس سلطاته وصلاحياته في محاسبة الإرهاب الإسرائيلي المنظم.

وأوضحت أن عدد شهداء الحركة الأسيرة ارتفع إلى (232 شهيدا)، آخرهم الشهيد الجريح محمد ماهر غوادرة من مخيم جنين.

وبينّت أن (73) أسيرا استشهدوا نتيجة التعذيب، و(73) بسبب الإهمال الطبي، و(79) نتيجة القتل العمد بعد الاعتقال، و(7) آخرين بعد اصابتهم برصاصات قاتلة وهم داخل السجن، إضافة إلى مئات آخرين من الأسرى المحررين الذين توفوا بعد تحررهم متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون جراء التعذيب والإهمال الطبي المتعمد.

وقالت الهيئة "إن هذه الجرائم وهذا القتل، العالم كله شريك فيه، طالما ما زال مشاهدا لهذا التطرف ولهذه العنصرية، التي تتربع على رأس جرائم الحرب التي ندفع ثمنها كفلسطينيين من شبابنا وأبنائنا".

#الاسرى الفلسطينيين

الأكثر قراءة اليوم

إعلام إسرائيلي يعلق على زيارة اشتية لمخيم جنين

يديعوت: قرار مصيري… أبو مازن يختار بوتين

أول إجراء من بايدن بعد صفعة الرياض لواشنطن

"عرين الأسود": نفذنا عملية نوعية قرب نابلس

بالفيديو: إصابات واعتقال شاب خلال اقتحام الاحتلال نابلس...عرين الأسود تصدر بيانا

مصدر في حماس: الرياض ستفرج عن الخضري وترحله إلى عمّان غداً

اشتية: الاحتلال يموّل انتخاباته بالدم الفلسطيني وجنين سطرت وحدتها على الأرض(فيديو)

الأخبار الرئيسية

الاحتلال الاسرائيلي يحتجز جثامين 122 شهيدا فلسطينيا

حماس تتعهد بإتمام صفقة تبادل جديدة خلال مهرجان في ذكرى صفقة "شاليط"

اشتية : سنشكل فريقاً لمتابعة التفاوض مع مصر بخصوص الغاز

مخطط استيطاني كبير لترسيخ "القدس" غير قابلة للتقسيم

مصادر تكشف تفاصيل لقاء المبعوث الأممي في جنين ونابلس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية