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الاحتلال يستهدف المزارعين شرق غزة

الإثنين 17 أكتوبر 2022 03:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يستهدف المزارعين شرق غزة



غزة/سما/

 أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المزارعين شرق مدينة غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن قوات الاحتلال المتمركزة في أبراج المراقبة خلف السياج الفاصل شرق مدينة غزة، أطلقت العديد من قنابل الغاز صوب المزارعين أثناء تواجدهم في أراضيهم الواقعة بمنطقة الطاقة شرق غزة، ما اضطرهم إلى مغادرتها.

وأضاف أن خسائر مادية لحقت بمزروعات المواطنين في المنطقة المذكورة، أثر اشتعال النيران بسبب قنابل الغاز، حيث يستهدفها الاحتلال بشكل متواصل، لقربها من السياج الحدودي الفاصل شرق مدينة غزة.

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#الاحتلال #غزة

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