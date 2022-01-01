رام الله/سما/

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الإثنين، في عناوينها، استشهاد الشاب مجاهد داود متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال غرب سلفيت، ومواصلة المستوطنين اعتداءاتهم المتكررة بحق المواطنين، وممتلكاتهم.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- استشهاد الشاب مجاهد داود من حارس والمستوطنين يواصلون حربهم على المواطنين وممتلكاتهم

- زوجة الشهيد مجاهد داود: ماذا سأقول لأبنائي حين يسألون عنه؟

- اشتية: دماء الشهداء وعتمة السجون لن تذهب سدى وجنين سطرت الوحدة على الأرض

- الأسير ناصر أبو حميد المصاب بالسرطان يفقد القدرة على تناول الطعام

- الاحتلال يفرض اغلاقا على الضفة وغزة ويرفع حالة التأهب ولبيد يعقد جلستين لتقييم الأوضاع

- نقابة الأطباء تستجيب لوساطة حركة "فتح" لتأجيل إضرابها

- بوخارست: مؤتمر دولي يتبنى قرارا حول حق فلسطين في تطوير "قطاع الاتصالات"

- سلطة الأراضي تضبط 21 اعتداء على "أملاك الدولة" وتحيلها للنيابة العامة

* "الأيام":

- استـشهاد شاب من حارس متـأثرًا بجروحـه والمستوطنون يواصلون حربهم واقتحاماتهم

- نـابلـس: قـوات الاحتلال تـقتحـم مـنطقـة الضاحية وتعتقل شابًا بعد محاصرة منزله

- الاحتلال يبقـي نابلـس تحـت الـحصـار والتأهب سيستمر لما بعد الانتخابات

- مبعوث الأمم المتحدة: جهود للتهدئة في شمال الضفة

- واشنطن: نشعر بقلق عميق إزاء تدهور الوضع في الضفة

- الاحتلال يبعد والدة عدي الـتـميمـي عـن مـسكـنهـا

- الأسير أبـو حـميـد يـفقـد القدرة على تناول الطعام

- إضراب جزئي بمدارس الضفة اليوم بعد اعتداء على معلمين في بيت لحم

- وفاة عسكري متقاعد موقوف داخـل سجـن لـ "حمـاس" بغزة

- إصابة فتاة برصاص الاحتلال شرق رفح

- نقابـة الأطباء تـعلق سلسلة فعالياتها بعد لقاء مع العالول

- روسيـا تعـلن دحر تـقدم أوكراني في 3 مدن رئيسة.. الكرملين: متمسكون بتحقيق أهدافنا رغم دعم "الناتو"

* "القدس":

- إغلاق الضفة والقطاع واقتحام نابلس

- شهيد متأثرا بجراحه في سلفيت

- مخططات لبناء 700 وحدة استيطانية في "النبي يعقوب" و"رموت" و"جيلو"

- رئيس الوزراء يعزي بشهداء مخيم ومدينة جنين

- مسؤول أمني: التصعيد الإسرائيلي في الضفة سيستمر حتى الانتخابات

- إثر الاعتداء على مدرسة في بيت لحم.. اتحاد المعلمين يعلن الإضراب اليوم

- مخاوف إسرائيلية من "فوضى" تؤثر على نتائج الانتخابات