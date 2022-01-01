  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"النقل والمواصلات" تعلن موعد "حملة الفحص الشتوي" للمركبات

الإثنين 17 أكتوبر 2022 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
"النقل والمواصلات" تعلن موعد "حملة الفحص الشتوي" للمركبات



رام الله / سما /

قالت وزارة النقل والمواصلات اليوم الاثنين، إن حملة الفحص الشتوي للمركبات لهذا العام ستنطلق مطلع الشهر القادم، داعية السائقين إلى البدء بفحص مركباتهم قبل انطلاق الحملة.

وأكد الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات موسى رحال، أن الحملة سوف تطلقها الوزارة، في السادس من شهر نوفمبر/تشرين ثاني المقبل.

وأشار إلى أن دوريات السلامة ستنتشر على الطرق والشرطة، للتأكد من صلاحية وسلامة المركبات للسير على الطرق، مؤكدا أنها حملة سنوية يتم تنفيذها.

وأوضح "رحال" أن وزارة النقل والمواصلات حددت الفترة بين (20-30 من الشهر الجاري) فترة فحص مجاني للمركبات لجاهزيتها للفحص الشتوي.

ودعا السائقين للتوجه لمراكز الفحص الهندسية "ديمناموميتر" في المحافظات، من أجل القيام بفحص شتوي مجاني، قبل البدء بإطلاق الحملة خلال الفترة المحددة، وبعد ذلك التاريخ سوف يكون الفحص إجراءًا عاديًا وليس مجانيًا.

الأكثر قراءة اليوم

إعلام إسرائيلي يعلق على زيارة اشتية لمخيم جنين

يديعوت: قرار مصيري… أبو مازن يختار بوتين

أول إجراء من بايدن بعد صفعة الرياض لواشنطن

"عرين الأسود": نفذنا عملية نوعية قرب نابلس

بالفيديو: إصابات واعتقال شاب خلال اقتحام الاحتلال نابلس...عرين الأسود تصدر بيانا

مصدر في حماس: الرياض ستفرج عن الخضري وترحله إلى عمّان غداً

اشتية: الاحتلال يموّل انتخاباته بالدم الفلسطيني وجنين سطرت وحدتها على الأرض(فيديو)

الأخبار الرئيسية

الاحتلال الاسرائيلي يحتجز جثامين 122 شهيدا فلسطينيا

حماس تتعهد بإتمام صفقة تبادل جديدة خلال مهرجان في ذكرى صفقة "شاليط"

اشتية : سنشكل فريقاً لمتابعة التفاوض مع مصر بخصوص الغاز

مخطط استيطاني كبير لترسيخ "القدس" غير قابلة للتقسيم

مصادر تكشف تفاصيل لقاء المبعوث الأممي في جنين ونابلس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية