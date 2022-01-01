"النقل والمواصلات" تعلن موعد "حملة الفحص الشتوي" للمركبات

رام الله / سما /

قالت وزارة النقل والمواصلات اليوم الاثنين، إن حملة الفحص الشتوي للمركبات لهذا العام ستنطلق مطلع الشهر القادم، داعية السائقين إلى البدء بفحص مركباتهم قبل انطلاق الحملة.

وأكد الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات موسى رحال، أن الحملة سوف تطلقها الوزارة، في السادس من شهر نوفمبر/تشرين ثاني المقبل.

وأشار إلى أن دوريات السلامة ستنتشر على الطرق والشرطة، للتأكد من صلاحية وسلامة المركبات للسير على الطرق، مؤكدا أنها حملة سنوية يتم تنفيذها.

وأوضح "رحال" أن وزارة النقل والمواصلات حددت الفترة بين (20-30 من الشهر الجاري) فترة فحص مجاني للمركبات لجاهزيتها للفحص الشتوي.

ودعا السائقين للتوجه لمراكز الفحص الهندسية "ديمناموميتر" في المحافظات، من أجل القيام بفحص شتوي مجاني، قبل البدء بإطلاق الحملة خلال الفترة المحددة، وبعد ذلك التاريخ سوف يكون الفحص إجراءًا عاديًا وليس مجانيًا.