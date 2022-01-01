ضاحي خلفان يتوقع ما سيحدث للعالم إذا عاد ترامب لرئاسة أمريكا

وكالات

اعتبر الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، أن الإدارة الأمريكية الديمقراطية “ثبت فشلها على كل الأصعدة”، بحسب تعبيره، متوقعا أن يكون وضع العالم أفضل إذا عاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للرئاسة.

وقال خلفان، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إنه “إذا عاد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية من جديد فستعود للعالم حالة من الاستقرار أفضل بكثير مما هي عليه الآن، وسيزول إلى حد كبير التوتر بين الدول العظمى، مضيفا أن “إدارة الديمقراطيين ثبت فشلها الذريع على كل الأصعدة”.

وكان خلفان قد وجه انتقادات إلى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال الأيام الأخيرة وسط تصاعد التوتر بين أمريكا والسعودية إثر قرار أوبك بلس بخفض إنتاج النفط.

وقال خلفان، السبت الماضي، إن “إدارة بايدن كانت تخطط لإضعاف الاقتصاد الروسي. فشلت هذه الخطة وأصبح الروبل أقوى.. وأسعار النفط ارتفعت فدرت مليارات على الاقتصاد الروسي… الآن إدارة بايدن بدل أن تضع اللوم على نفسها تضع اللوم على السعودية”، مضيفا: “الرأي العام العالمي لن تخدعه هذه الحيلة”.

كما أكد خلفان على وقوف الإمارات إلى جانب السعودية، قائلا إن “الإمارات إذا خيرت أن تقف مع السعودية أو أمريكا فستختار الوقوف مع السعودية دون شك”، مضيفا: “الإمارات لا تخفي موقفها مع المملكة.. موقفها معلن والجميع يعرفه.. الإماراتي سعودي والسعودي إماراتي”.