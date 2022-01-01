إحصائية: الاحتلال اعتقل نحو 5300 فلسطيني منذ مطلع العام الجاريّ

رام الله / سما /

أفاد نادي الأسير الفلسطينيّ، أنّه ومنذ مطلع العام الجاري 2022، سُجلت نحو 5300 حالة اعتقال على يد قوات الاحتلال الإسرائيليّ، من بينهم 111 من النساء، و620 طفلًا، و1610 أوامر اعتقال إداريّ.



وكانت القدس هي الأعلى من حيث حالات الاعتقال، وبلغت 2353 حالة.



وأوضح نادي الأسير، أنّ أعلى نسبة اعتقالات سُجلت في شهر نيسان/ أبريل وبلغت 1228 حالة اعتقال.



وأكّد أنّ عمليات الاعتقال، رافقها إعدامات ميدانية هي الأعلى مقارنة مع السنوات القليلة الماضية، وعمليات تنكيل وإعتداءات، ضمن عمليات "عقاب جماعي"، شملت بلدات ومخيمات بأكملها.



كما أنّه وإلى جانب ذلك، تتعمد قوات الاحتلال إحداث أكبر قدر من عمليات التخريب داخل منازل المعتقلين وعائلاتهم، والتي خلفت خسائر مادية كبيرة.



وشكّلت عمليات الاعتقال الإداريّ، من حيث المعطيات الراهنّة الأخطر مقارنة مع السنوات القليلة الماضية، وكان أعلى نسبة في أوامر الاعتقال الإداريّ خلال شهر آب/ أغسطس 2022، حيث بلغت 272 أمر، حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال، حتى نهاية أيلول إلى نحو 800 معتقل.