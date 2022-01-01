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حماس تتعهد بإتمام صفقة تبادل جديدة خلال مهرجان في ذكرى صفقة "شاليط"

الإثنين 17 أكتوبر 2022 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تتعهد بإتمام صفقة تبادل جديدة خلال مهرجان في ذكرى صفقة "شاليط"



غزة/ سما /

 تعهدت حركة "حماس"، الإثنين، بإتمام صفقة "وفاء الأحرار 2"، وارغام الاحتلال عليها، كما أرغمته على ذلك في الصفقة الأولى "الجندي جلعاد شاليط".

جاء ذلك خلال مهرجان خطابي للقوى الوطنية والإسلامية في ذكرى صفقة "شاليط/ وفاء الأحرار"، وذلك أمام مقر الصليب الاحمر، بمشاركة قيادات فصائلية، وعوائل الأسرى، والعديد من المحررين في الصفقة.

وقال القيادي في "حماس"، مشير المصري، خلال كلمة له، من صنع وفاء الأحرار الأولى قادر على صنع صفقة أخرى. 

وأضاف المصري: "شعبنا يثق أن خيار البندقية هو القادر على انتزاع الحقوق".

وتابع: "ندرك بأن صفقة وفاء الأحرار ستجدد بما تملك المقاومة في غزة من أوراق قوية وحكمة في إدارة ملف المفاوضات الغير مباشرة".

وشدد على أن الاحتلال لن يرى أسراه حتى يراه الأسرى في سجونه.

وأكد القيادي في "حماس" على أن المقاومة في كل معركة مع الاحتلال تسعى لزيادة الغلة من أسراه لتحرير الأسرى في سجونه.

وقال المصري: " المقاومة تسعى لتبييض سجون الاحتلال وتحرير كافة الأسرى".

من ناحيته، قال محمود الراس عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في كلمة له، إن"نصر السابع عشر من أكتوبر لا يمكن فصله عن نصر وفاء الأحرار الذي أكد على وحدة المقاومة وقواها كما وحدة الوطن والشعب والمصير".

وأكد أن المقاومة لن تتخلى عن واجبها من أجل تحرير الأسرى وتحقيق حريتهم.

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