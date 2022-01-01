دوري الأولى: الأهلي يُحصّن صدارته بانتصار عريض على اللهاونة والتعادل السلبي يُحبط الأقصى والبريج

غزة/ سما /

حصّن أهلي غزة صدارته لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، مستفيداً من انتصاره العريض على مضيفه بيت لاهيا بنصف دستة من الأهداف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب بيت لاهيا في ختام منافسات الجولة السادسة من المسابقة.

ورفع الفريق الأحمر رصيده للنقطة 13 في المركز الأول، بفارق الأهداف عن خدمات خان يونس، بينما تجمد رصيد اللهاونة عند النقطة 5 في المركز التاسع.

وأربك الأهلي حسابات منافسه بيت لاهيا بهدف مبكر بتسديدة زاحفة سددها محمد إسليم في الدقيقة 8.

حاول بيت لاهيا شن الهجمات لتعديل الكفة، لكن شباكه تلقت هدفاً ثانياً عن طريق محمد أبو عرمانة في الدقيقة 24.

وتعرض بيت لاهيا لضربة موجعة بعد طرد حارسه أمير الفسيس بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 42.

في الشوط الثاني استثمر أهلي غزة الزيادة العددية وسجل الهدف الثالث بتسديدة محمد شبير في الدقيقة 49.

وعزز الفريق النتيجة بهدف رابع حمل توقيع المتألق محمد شبير في الدقيقة 63، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الخامس في الدقيقة 73.

واختتم الأهلي المهرجان بتسجيل الهدف السادس عن طريق حمادة صالح.

وعلى ملعب النصيرات أخفق خدمات البريج والأقصى في تعديل المسار بعد تعادلهما السلبي.

التعادل رفع رصيد خدمات البريج للنقطة 11 في المركز الثالث، ورفع رصيد الأقصى عند النقطة 4 في المركز العاشر، أمام المجمع الإسلامي بفارق الأهداف.

تبادل الفريقان الأفضلية والمحاولات لهز الشباك، وسط نشاط ملحوظ من الجبهتين اليمنى واليسرى.

نشط الفريقان من جديد في الشوط الثاني، وكاد أحمد الكرنز يفتتح التسجيل للبريج، لكن الكرة علت العارضة، رد عليه محمود أبو خصيوان بتسديدة لم تجد طريقها للشباك.