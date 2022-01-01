الدوري الممتاز: "الزعيم" يتربع على الصدارة و"المنطار" يتذوق طعم المرارة وانتصار قاتل "للثوار" على "العميد"

وكالات

حسم نادي شباب رفح، لقاء القمة الجماهيري، الذي جمعه، أمس، أمام مضيفه اتحاد الشجاعية، بهدف دون رد، في اللقاء الذي كان مسرحه ملعب اليرموك، في إطار الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

وبهذا الفوز رفع "الزعيم" رصيده إلى 14 نقطة، فيما توقف رصيد الشجاعية عند 10 نقاط.

وفي لقاء آخر، انتزع شباب جباليا فوزاً شاقاً من مضيفه غزة الرياضي بهدف يوسف داوود في الوقت بدل الضائع، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع، مقابل 4 نقاط للرياضي.



شباب رفح: (1) - اتحاد الشجاعية: (0)

بدأت مجريات اللقاء سريعة خاصةً من الشجاعية، الذي حاول خطف هدف مبكر.

توغل مهاجم "الأخضر" يسار الصباحين من الجبهة اليمنى، وأطلق تصويبة من داخل الصندوق، لم تكن بالقوة المناسبة، فأمسكها حارس الشباب عبد الله شقفة.

وأطلق عمر العرعير تصويبة مباغتة من خارج منطقة الجزاء، لكنها علت العارضة.

تعرض الشجاعية لضربة قوية بخروج مهاجمه المميز يسار الصباحين مصاباً، وحاول شباب رفح الاختراق عن طريق الأروقة.

عاد الشجاعية للتصويب عن بعد، في محاولة منه لتجاوز التكتل الدفاعي الذي ضربه شباب رفح في مناطقه الخلفية، وأطلق علاء عطية تصويبة قوية، بعد أن استفاد من مجهود عمر العرعير، الذي شكل خطورة كبيرة بتحركاته على الجبهة اليمنى، ولكن الكرة علت العارضة بقليل، لينتهي بعدها بقليل الشوط الأول.

على ذات النهج، بدأ الشجاعية النصف الثاني، وضغط عن طريق عمر العرعير، الذي توغل من المنتصف، وتحصل على ركلة حرة مباشرة في مكان خطير للغاية، سددها علاء عطية بقوة، ولكن حائط الصد الشبابي كان في المكان المناسب.

وتمكن "الزعيم" من افتتاح التسجيل عبر لاعبه عماد فحجان، الذي تلقى تمريرة عرضية متقنة من البديل عبد الرحمن الحميدي، وسط احتفالات جنونية من جميع مكونات الأزرق الرفحي (٦٠).

وكاد عمر العرعير يعدل النتيجة بعد أن استلم تمريرة مميزة من قائد الفريق علاء عطية على مشارف منطقة الجزاء، وسددها قوة، ولكن حارس الشباب شقفة تصدى لها بصعوبة

ضغط الشجاعية بقوة، واستخدم الكرات الطولية بشكل مكثف، ولكن الخطوط الخلفية برفقة الحارس عبد الله شقفة كانوا على الموعد، لينتهي اللقاء بفوز مهم وصعب لأبناء "الزعيم" بهدف نظيف.



شباب جباليا: (1) - غزة الرياضي: (0)

على استاد فلسطين، زاد شباب جباليا من متاعب الرياضي، بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع، عبر البديل يوسف داوود.

وجاء الشوط الأول ضعيفاً من الفريقين، وخلا من الفرص الحقيقية، لينتهي سلبياً في كل شيء.

في الثاني، كانت رغبة جباليا اكبر من الرياضي، ودفع المدرب بالمهاجم يوسف داوود مكان فراس الأسمر، لزيادة القوة الهجومية ودعم زميليه محمد الملفوح ووسام سلامة.

في المقابل، حاول الرياضي التركيز أكثر على التسديد الخارجي عبر كامل الترامسي ومعتز الحوراني.

مع مرور الوقت، زادت محاولات الثوار واهدر داوود فرصة انفراد كامل بعد تخطيه حارس الرياضي، لكنه وضع الكرة خارج المرمى.

وفي الوقت بدل الضائع، ومن ركلة حرة مباشرة، نجح يوسف داوود في اقتناص هدف المباراة الوحيد بتسديدة قوية على يمين الحارس اظهير، لينتهي اللقاء بهدف لجباليا.

