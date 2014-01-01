توافق على بعض القضايا بين اللجنة المشتركة للاجئين والأونروا بغزة

غزة/ سما /

اتفقت اللجنة المشتركة للاجئين، وإدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، على العديد من النقاط الهامة بشأن الخدمات التي تقدمها المنظمة الأممية في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد أمس الأحد، بين اللجنة، ومدير شؤون الأونروا في القطاع توماس وايت، ووصف بالإيجابي، وبأنه يعبر عن الشراكة والتفاهم، وفق بيان اللجنة.

وتناول الاجتماع العديد من الملفات الهامة التي تتعلق بمصالح وخدمات اللاجئين والموظفين، وفي مستهله أثنت اللجنة المشتركة على موقف إدارة الأونروا بغزة، في الاستجابة لمطلبها المتكرر بالالتزام بتثبيت ما تبقي من الموظفين من نسبة 7،5% وعددهم 500 معلم ومعلمة بمن فيهم 94 معلمة كان لهن حق الأولوية.



وفي ملف آخر أكدت اللجنة المشتركة للاجئين أن استجابة الأونروا لمطلب زيادة عمال الصحة والبيئة (النظافة) وأذنة المدارس وتحسين نسبة التثبيت منهم هي خطوة بالاتجاه الصحيح رغم أنها تأخرت كثيرًا.



من جانب آخر أكدت اللجنة على الأهمية البالغة لملف إعادة الإعمار للمتضررين من العدوان الإسرائيلي خلال أعوام (2014-2021-2022)، حيث يحتل ملف متضرري عدوان 2014 الأولوية مع 8 سنوات على هذه المعاناة دون أي أفق للحل وخاصة بعد أن خرجت تصريحات من إدارة الأونروا تتحدث أن هذا الموضوع أصبح شيئ من الماضي، مما أزعج المتضررين وأصابهم بالإحباط وأثار حفيظتهم، خاصة وأنهم وقعوا على عقود مع إدارة الأونروا تؤكد أن لهم مستحقات تعويض بدل أضرار.

وأكد وايت في هذا السياق، أن إدارة الأونروا لم ولن تضع هذا الملف خلف ظهرها وأنها تتحرك باهتمام كبير وستبذل جهد كاف من أجل الحصول على تمويل للخدمات المقدمة لقطاع غزة من الدول المانحة وسيتم طرح هذا الموضوع في اجتماع اللجنة الاستشارية في نوفمبر/ تشرين ثاني القادم، ومع الدول المانحة والمتعهدة لتغطية العديد من الخدمات للاجئين في القطاع، ومنها مستحقات المتضررين، وقد تم الإتفاق معه على آلية معينة لمتابعة هذا الملف مع الجهات المعنية المختلفة وتم فرز أحد اعضاء اللجنة لمتابعة لهذا الملف حتى يتم إنجازه.



من جانب آخر تم الاتفاق علي إعادة النظر بما يتعلق بالفاقد التعليمي وتعديل إجازة الأسبوعين لإيجاد بديل للمعلم أو الموظف ب 5 أيام بدلًا من 12 يومًا.



أيضا تمت المطالبة بتحسين جودة العلاج الذي يتم توزيعه في عيادات الأونروا ليكون أكثر فعالية وخاصة للأمراض المزمنة وتم الاتفاق على معالجة هذا الأمر مع مديرة دائرة الصحة في الأونروا.



من جهة أخرى، أَعادت اللجنة المشتركة للاجئين مجددًا التأكيد على ضرورة المباشرة بملأ الشواغر في كافة الوظائف.



وفي سياق آخر وبناء على طلب اللجنة من إدارة الأونروا استعرض وايت الاستعدادات اللازمة من أجل صيانة وترميم البيوت المتهالكة وخاصة مع قرب فصل الشتاء، مؤكدًا أن البدء بالخطة سيكون أواخر شهر نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل.

من جانبها طالبت اللجنة المشتركة خلال اللقاء على ضرورة توسيع دائرة توزيع السلة الغذائية، حيث أوضح مدير الأونروا، أن هناك إضافة ل30 ألف منتفع في نيسان القادم 2023 وسوف يضاف 30 ألف أخرى في شباط 2023.