مبابي: لم أطلب الرحيل عن باريس سان جيرمان

رام الله / سما /

أكد نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، أنه لم يطلب الرحيل عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وذكر مبابي بعد الفوز على مارسيليا في الدوري الفرنسي بهدف يتيم "لا.. لست غاضبا من إدارة باريس سان جيرمان".

وتابع مبابي في تصريحات أبرزتها شبكة "RMC" الفرنسية "أنا سعيد للغاية، لم أطلب الرحيل في كانون الثاني/يناير، لقد انتشرت هذه الأنباء قبل ساعات قليلة من مباراة بنفيكا في دوري الأبطال، ولم أفهم سببها".

وختم المهاجم الفرنسي تصريحاته "لم ألتفت لهذه الشائعات من قريب أو بعيد، بل صدمت مثل أي شخص آخر".

وكان كيليان مبابي جدد تعاقده مع بي إس جي حتى صيف 2025 في أواخر الموسم الماضي، بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر.