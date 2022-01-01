  1. الرئيسية
  2. الصحة

كشف الحميات الغذائية الخطرة على الكلى

الإثنين 17 أكتوبر 2022 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كشف الحميات الغذائية الخطرة على الكلى



رام الله / سما /

 أعلن الدكتور عصمت غاليموف، أخصائي أمراض الجهاز البولي والذكورة، أن اتباع نظام غذائي يحتوي على نسبة عالية من البروتين، يزيد من خطر تكون الحصى في الكلى.

ويشير الأخصائي في حديث لـ Gazeta.Ru، إلى أن فقدان الوزن والامتناع عن تناول الدهون، يمكن أن يؤدي إلى تحرك الكليتين أو إحداهما من موضعها الطبيعي.
ويقول: إن “حمية كيتو الشائعة الغنية بالبروتينات، تشكل عبئا إضافيا على الكلى، وتزيد من خطر تكون الحصى فيها وتلفها”.
وبالإضافة إلى ذلك، يؤكد الأخصائي على أنه لا ينبغي أبدا استخدام أدوية مدرة للبول لفترة طويلة من دون إشراف طبي، بهدف إنقاص الوزن. لأنه “يمكن أن يؤدي تناولها إلى قصور كلوي مزمن”.
ووفقا له، تناول كمية زائدة من الكافيين يزيد العبء على أنسجة الكلى.

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت: قرار مصيري… أبو مازن يختار بوتين

أول إجراء من بايدن بعد صفعة الرياض لواشنطن

مصدر في حماس: الرياض ستفرج عن الخضري وترحله إلى عمّان غداً

اشتية: الاحتلال يموّل انتخاباته بالدم الفلسطيني وجنين سطرت وحدتها على الأرض(فيديو)

تدمير مبان رئاسية .. انفجارات ضخمة وسط العاصمة الأوكرانية

مطالبات بالكشف عن أسماء الشخصيات الفلسطينية التي التقت بغانتس ومحاسبتهم

هآرتس: "سيوقظ اليسار من السبات ويهدد إسرائيل".. بن غفير هو الأمل

الأخبار الرئيسية

اشتية : سنشكل فريقاً لمتابعة التفاوض مع مصر بخصوص الغاز

مخطط استيطاني كبير لترسيخ "القدس" غير قابلة للتقسيم

مصادر تكشف تفاصيل لقاء المبعوث الأممي في جنين ونابلس

Screenshot_10

إعلام إسرائيلي يعلق على زيارة اشتية لمخيم جنين

بالفيديو: إصابات واعتقال شاب خلال اقتحام الاحتلال نابلس...عرين الأسود تصدر بيانا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية