  1. الرئيسية
  2. الصحة

متى تكون القهوة ضارة؟

الإثنين 17 أكتوبر 2022 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
متى تكون القهوة ضارة؟



وكالات

 وفقا للدكتورة أوكسانا ميخايلوفا، أخصائية الغدد الصماء، لا ينصح بتناول القهوة في حالة الصداع والدوخة والغثيان. لأنها تسبب ارتفاع ضغط الدم وتزيد عدد ضربات القلب وتثير الجهاز العصبي.

وتقول: “إذا كانت أعراض مثل الصداع والدوخة والغثيان مرتبطة بارتفاع مستوى ضغط الدم، فإن تناول الكافيين في هذه الحالة قد يكون خطرا، لأنه سيزيد من ارتفاع مستوى ضغط الدم حتى وقوع أزمة فرط ضغط الدم”.
ووفقا لها، يمكن أن يؤدي الكافيين إلى تفاقم حالة الإجهاد العصبي والقلق واضطراب النوم. وبالإضافة إلى ذلك لا ينصح بتناول القهوة في حالة عدم انتظام ضربات القلب والخفقان. ويمكن أن يخفف من فعالية الأدوية المستخدمة.

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت: قرار مصيري… أبو مازن يختار بوتين

أول إجراء من بايدن بعد صفعة الرياض لواشنطن

مصدر في حماس: الرياض ستفرج عن الخضري وترحله إلى عمّان غداً

اشتية: الاحتلال يموّل انتخاباته بالدم الفلسطيني وجنين سطرت وحدتها على الأرض(فيديو)

تدمير مبان رئاسية .. انفجارات ضخمة وسط العاصمة الأوكرانية

مطالبات بالكشف عن أسماء الشخصيات الفلسطينية التي التقت بغانتس ومحاسبتهم

هآرتس: "سيوقظ اليسار من السبات ويهدد إسرائيل".. بن غفير هو الأمل

الأخبار الرئيسية

اشتية : سنشكل فريقاً لمتابعة التفاوض مع مصر بخصوص الغاز

مخطط استيطاني كبير لترسيخ "القدس" غير قابلة للتقسيم

مصادر تكشف تفاصيل لقاء المبعوث الأممي في جنين ونابلس

Screenshot_10

إعلام إسرائيلي يعلق على زيارة اشتية لمخيم جنين

بالفيديو: إصابات واعتقال شاب خلال اقتحام الاحتلال نابلس...عرين الأسود تصدر بيانا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية