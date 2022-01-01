من هي الفنانة الوحيدة التي أوصت دلال عبد العزيز ابنتيها براعيتها؟

القاهرة / وكالات /

أوضح الناقد طارق الشناوي عن سر يخص وصية الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز لابنتيها إيمي ودنيا سمير غانم، مؤكداً أن دلال طلبت منهما رعاية الفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز بشكل خاص، وتقديم الدعم والمساندة لكل نجوم الفن الكبار السن، وأكدت إيمي أن والدتها كانت تقدم الدعم المعنوي للنجم الراحل أحمد مظهر بشكل خاص.

و أشار طارق الشناوي في كتابه “دنيا بنت سمير ودلال” الصادر بمناسبة تكريم دنيا ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ 38، إلى تواصله مع الفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز واكتشافه لحقيقة هذه الوصية، وفق (سيدتي).

وأضاف” تواصلت مع الفنانة الكبيرة لبنى عبدالعزيز واكتشفت أنها تعيش مع دنيا وإيمي نفس مشاعر الأمومة، بل كانت المفاجأة هي أن دلال أوصت ابنتيها بالسؤال الدائم عن لبنى، ولا أتصور سوى أن الابنة تطمئن على الأم، والأم لا يهدأ لها جفن قبل أن تطمئن على ابنتها”.

و تابعت الفنانة إيمي سمير غانم، بتصريحات لطارق الشناوي أدرجت ضمن فصول الكتاب” أنا وأختي دنيا عكس بعض ولا يجمعنا سوياً إلا بعض الصفات القليلة والتي أخذناها من بابي ومامي، ومنها حب الناس الكبيرة والاهتمام بهم، فمامي كانت طوال عمرها تأخذ بالها من أحمد مظهر في التصوير، وأنا ودنيا أخدنا ده منها”.

و قالت: “دائماً (دنيا) أثناء التصوير تُراعي الفنانين الكبار والأطفال، حيث تعشقهم للغاية ولا تخطئ في أحد، وقلبها الأبيض يجعلنا نخاف عليها من الناس السيئة الذين لا تراهم”.

وقال طارق الشناوي في مقدمة الكتاب: “أنجزت قبل أربع سنوات كتاب (سمير غانم إكسير السعادة) لمهرجان القاهرة، ثم أكتب اليوم كتاب (دنيا بنت سمير ودلال) لمهرجان الإسكندرية، دون أن أسعى في المرتين إلى ذلك القدر هيأ لي تلك الفرصة الاستثنائية مع تلك العائلة الاستثنائية”.