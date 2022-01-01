صدمة… شيرين تتعرض للضرب المبرح على يد شقيقها محمد

القاهرة / وكالات /

لا تزال الأنباء مستمرة حول أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها السابق الفنان حسام حبيب، بالرغم من إعلان الفنانة المصرية انتهاء أزمتها مع طليقها بتنازلها عن جميع المحاضر المحررة ضده.

وصرح مصدر مقرب من شيرين عبد الوهاب لموقع القاهرة 24، أن شيرين قد تعرضت لضرب مبرح على يد شقيقها محمد عبد الوهاب، دخلت على إثره في وعكة صحية.

أوضح المصدر أن شقيق شيرين عبد الوهاب لم يكتف بضربها، ولكنه أجبرها أيضاً على دخول المستشفى منذ أمس وحتى الآن، مما دفع المحامي الخاص بها المستشار ياسر قنطوش، للتقدم ببلاغ إلى قسم شرطة النزهة ضد شقيقها، بحسب الأنباء المتداولة.

وكان المصدر قد أكدّ على مسؤوليته أن ضرب شيرين على يد شقيقها، جاء نتيجة لتنازلها عن المحاضر التي حررتها خلال الفترة السابقة ضد طليقها حسام حبيب.

وتداولت المواقع الإخبارية قبل يوم واحد، خبر إصابة شيرين عبد الوهاب بالرباط الصليبي، إثر انزلاقها بمنزلها، مما يتطلب سفرها بشكل عاجل إلى الخارج لإجراء جراحة وعدم إفراطها في الحركة.

وكانت شيرين عبد الوهاب قد تنازلت رسميا عن كافة المحاضر التي حررتها ضد حسام حبيب، موضحة أنه رد لها كافة مستحقاتها المادية، وأصدر مكتب المحامي الخاص بها بيانا رسميا بالتصالح، مطالبة الصحافة بعدم التطرق للخلافات السابقة.

وجاء في نص بيان شيرين عبد الوهاب: “تعلن الفنانة شيرين عبدالوهاب أنها تكن كل تقدير واحترام

للأستاذ / حسام حبيب وحرصا منها علي استمرار العلاقة الطيبة، بينهما كأصدقاء وزملاء في الوسط الفني فإنها تعلن أنه قد تم التصالح معه بشأن القضايا التي كانت متداولة بينهما في الفترة السابقة , حيث قام برد كافة المتعلقات الخاصة بالفنانة وتم تسوية جميع الخلافات بينهما وتم التصالح في النيابة العامة و

أصبحت ذمته بريئة تماما من أي التزام تجاه الفنانة.