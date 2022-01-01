الإضراب الشامل يعمّ مدارس بيت لحم والجزئي بمدارس الضفة

رام الله / سما /

عمّ الاضراب الشامل جميع مدارس بيت لحم بسبب الاعتداءات المتكررة على المعلمين في المدارس بدعوة من الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين.

وقرر الاتحاد الاضراب في كافة مدارس الضفة باستثناء القدس بعد الحصة الرابعة.

وطالب الاتحاد الحكومة باخذ موقف واضح تجاه ما يحدث والتحرك سريعا من اجل وضح حد لـهذا "الانفلات الاخلاقي"

وقال سائد ازريقات الامين العام لاتحاد المعلمين، ان الاتحاد قرر الاضراب الشامل في جميع مدارس الضفة الغربية ومديريات التربية والتعليم، بعد الحصة الرابعة، بينما سيكون الاضراب في مدارس محافظة بيت لحم ومدريات التربية منذ الصباح.

واضاف ازريقات ان الاضراب ياتي نتيجة حالات العنف والاعتداءات على المعلمين في المدارس التي اخذت تتزايد في الفترة الاخيرة، حيث تم الاعتداء اليوم على معلمين بالضرب المبرح في محافظة بيت لحم وجرى نقلهم الى المستشفى الامر الذي لا يمكن ان يمر ولا يمكن ان نسكت عنه.

ومن جانبها قالت وزارة التربية والتعليم إنها تتابع الاعتداءات الاخيرة التي طالت المعلمين والكوادر التعليمية، مؤكدة أنها لن تتنازل عن الحق العام، ولن تتهاون مع أي اعتداء يطال المعلمين.

كما تؤكد الوزارة أنها تتابع مع الجهات الأمنية والقانونية كل ما من شأنه ردع كل من تسول له نفسه المس بهيبة المؤسسة التعليمية، منوهةً إلى أن استسهال البعض التطاول على حرمة المدارس سلوك مدان جملةً وتفصيلاً.