الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من الضفة والقدس المحتلة

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الإثنين، 6 مواطنين، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

وفي سفيت، اعتقل المحرر عثمان عاصي من بلدة قراوة بني حسان قضاء سلفيت.

وداهمت قوة عسكرية منزل المحرر عاصي، وفتشته وعاثت فيه خرابًا قبل أن تحقق معه ميدانيًا وتقتاده لجهة مجهولة.

وفي بيت لحم،أوقفت قوات الاحتلال مركبة بمنطقة الشرفة في حوسان، كان بداخلها 3 شبان هم، خليل رأفت حمامرة، وحسن علي حسن حمامرة، وطارق مراد محمود حمامرة، واعتقلتهم.

وفي القدس المحتلة، اعتقل الفتى نور الدين زحايكة من بلدة جبل المكبر بالقدس، والشاب أحمد درباس من العيساوية.