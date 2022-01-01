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هكذا ظهرت زوجة محمد صلاح برفقة شريكات نجوم ليفربول

الإثنين 17 أكتوبر 2022 08:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هكذا ظهرت زوجة محمد صلاح برفقة شريكات نجوم ليفربول



القاهرة / وكالات /

انتشرت صورة زوجة النجم المصري، محمد صلاح، مع بعض زوجات وشريكات حياة لاعبي ليفربول، على نطاق واسع بشبكات مواقع التواصل الاجتماعي.


وظهرت زوجة صلاح، ماجي صادق، في الصورة وهي جالسة على طاولة العشاء بجوار زوجات وصديقات كل من أليسون بيكر، ولويس دياز، وروبرتو فيرمينو، وفابينيو، دون أن تشاركهن بالتقاط الصورة الجماعية، كما أنها لم تعر أي انتباه للكاميرا.

ونشرت صديقة اللاعب الكولومبي لويس دياز، الصورة عبر صفحتها الموثقة على "إنستغرام"، وأعادت زوجة الحارس البرازيلي أليسون بيكر، نشر الصورة على حسابها على الموقع نفسه.

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