بايدن يتصل بنجل لابيد لتهنئته بزفافه .. دعاه للبيت الأبيض

القدس المحتلة / سما /

قالت وسائل إعلام عبرية، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اتصل بـ"يؤاف"، نجل رئيس حكومة الاحتلال، يائير لابيد، من أجل تهنئته بزفافه.



وأشارت إلى أن المحادثة بين الطرفين، استغرقت 10 دقائق، دعا خلالها بايدن نجل لابيد لزيارة البيت الأبيض والقيام بجولة فيه.



ولفتت إلى أن بايدن، تحدث مع العروس، "وتمنى لهما حياة سعيدة، وأعرب عن تقديره لإسرائيل".



ووفقا للإعلام العبري، فإن لابيد اضطر إلى قطع زيارته للأمم المتحدة الشهر الماضي والاعتذار عن لقاء في البيت الأبيض مع بايدن، بسبب حفل زفاف نجله الذي أقيم يوم الجمعة 23 أيلول/ سبتمبر، حيث أخبر رئيس الحكومة الإسرائيلية بايدن عن الزفاف، فيما قال له الرئيس الأمريكي إنه سيتصل لتهنئته.



وبعد أن ناقش الاثنان اتفاقية الغاز مع لبنان هذا الأسبوع، أكد بايدن للابيد أنه "لم ينس وعده"، حيث اتصل بايدن بنجل لابيد، يؤاف، الذي كان في شهر العسل في هاواي مع زوجته شاي.