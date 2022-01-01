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الطقس: أجواء غائمة جزئيا وانخفاض على درجات الحرارة

الإثنين 17 أكتوبر 2022 08:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء غائمة جزئيا وانخفاض على درجات الحرارة



رام الله / سما /

 توقعت دائرة الأرصاد الجوي أن يكون الجو، اليوم الاثنين، غائما جزئيا معتدلا نهارا باردا نسبيا ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء: يكون الجو غائما جزئيا معتدلا نهارا باردا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الأربعاء: يكون الجو غائما جزئيا معتدلا نهارا باردا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوقعت أن يكون الجو يوم الخميس المقبل، غائما جزئيا معتدلا نهارا باردا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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