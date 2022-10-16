حزب الشعب يطالب بالتحقيق بظروف وفاة المواطن ناصر أبو عبيد

غزة/سما/



عبر حزب الشعب عن آسفه وحزنه الشديد لوفاة المواطن ناصر سليمان سالم أبو عبيد داخل سجون الاجهزة الامنية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة صباح اليوم الأحد 16/10/2022.



وأضاف حزب الشعب الفلسطيني في تصريح له:" أن عدم توفير الظروف الملائمة للمحتجزين بالإضافة الى الاساليب التي تلجأ لها الأجهزة الأمنية في السجون ادت إلى أكثر من حالة للوفاة.

وطالب الحزب بتشكيل لجنة تحقيق محايدة من مؤسسات حقوق الانسان للوقوف على ظروف وملابسات الوفاة، والتحقق من ظروف احتجاز المواطن ناصر أبو عبيد.



من ناحيته قال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب أن استمرار التعامل باستهانة واضحة مع حياة المواطنين أمر يجب أن يتوقف الى الابد، ،وعلى كافة الاجهزة الامنية مراعاة توفير الظروف الملائمة والعلاج اللازم للمحتجزين اي كانت اسباب احتجازهم مشدداً إن انفاذ القانون واجب دون شك لكن حياة الناس تبقى هي الأهم.