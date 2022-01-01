  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اعتقال أحد أعضاء "عرين الأسود" البارزين

بالفيديو: الاحتلال يقتحم منطقة الضاحية في نابلس ويحاصر منزلاً وسط اشتباكات مسلحة

الأحد 16 أكتوبر 2022 10:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: الاحتلال يقتحم منطقة الضاحية في نابلس ويحاصر منزلاً وسط اشتباكات مسلحة



نابلس/سما/

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مدينة نابلس المحاصرة منذ أيام، وحاصرت أحد المنازل في منطقة الضاحية شرق المدينة.

وذكرت مصادر محلية أن اشتباكات مسلحة اندلعت مع قوات الاحتلال في منقطة الضاحية. في حين طلبت قوات الاحتلال من شخص يتواجد في المنزل المحاصر، تسليم نفسه.

وذكرت مصادر عبرية أن قوات الجيش الإسرائيلي تحاصر منزل حمزة العزيزي بمدينة نابلس أحد أعضاء البارزين في المجموعة المسلحة المعروفة باسم "عرين الأسود".

وقال إيتاي بلومنتال مراسل قناة كان العبرية: اقتحمت قوات الجيش نابلس الليلة واعتقلت مطلوبا يشتبه بضلوعه في نشاط مسلح، خلال ذلك سُمع دوي إطلاق نار في المنطقة وحتى هذا الوقت لم تقع إصابات.

يتبع..

 

 

 

#الاحتلال #نابلس #حمزة العزيزي

الأكثر قراءة اليوم

"أكسيوس": الإدارة الامريكية "استشاطت غضبا" من كلام عباس لبوتين

أول إجراء من بايدن بعد صفعة الرياض لواشنطن

أسعار صرف العملات

يديعوت: قرار مصيري… أبو مازن يختار بوتين

إسرائيلي يوجه "نداء" إلى العاهل السعودي ويطلب العودة الى جذور أجداده في المملكة!

مصدر في حماس: الرياض ستفرج عن الخضري وترحله إلى عمّان غداً

مطالبات بالكشف عن أسماء الشخصيات الفلسطينية التي التقت بغانتس ومحاسبتهم

الأخبار الرئيسية

"عرين الأسود": نفذنا عملية نوعية قرب نابلس

49e07e30125c281df97ad4b260b4b6de

لابيد يعقد جلسة "استثنائية" لبحث التعامل مع "عرين الأسود"

af42d6bb3e0f7c26dc439870324acbe2

اشتية: الاحتلال يموّل انتخاباته بالدم الفلسطيني وجنين سطرت وحدتها على الأرض(فيديو)

223894

يديعوت: قرار مصيري… أبو مازن يختار بوتين

44

اتحاد المعلمين يعلن الإضراب غداً في كافة مدارس الضفة الغربية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية