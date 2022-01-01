بالفيديو: الاحتلال يقتحم منطقة الضاحية في نابلس ويحاصر منزلاً وسط اشتباكات مسلحة

نابلس/سما/

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مدينة نابلس المحاصرة منذ أيام، وحاصرت أحد المنازل في منطقة الضاحية شرق المدينة.

وذكرت مصادر محلية أن اشتباكات مسلحة اندلعت مع قوات الاحتلال في منقطة الضاحية. في حين طلبت قوات الاحتلال من شخص يتواجد في المنزل المحاصر، تسليم نفسه.

وذكرت مصادر عبرية أن قوات الجيش الإسرائيلي تحاصر منزل حمزة العزيزي بمدينة نابلس أحد أعضاء البارزين في المجموعة المسلحة المعروفة باسم "عرين الأسود".

وقال إيتاي بلومنتال مراسل قناة كان العبرية: اقتحمت قوات الجيش نابلس الليلة واعتقلت مطلوبا يشتبه بضلوعه في نشاط مسلح، خلال ذلك سُمع دوي إطلاق نار في المنطقة وحتى هذا الوقت لم تقع إصابات.

يتبع..