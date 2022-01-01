سرايا القدس - كتيبة جنين: لن نترك "عرين الأسود" وحدهم في الميدان

جنين/سما/

أكدت سرايا القدس – كتيبة جنين، أنها لن تترك مجموعات "عرين الأسود" وحدهم في الميدان، في ضوء التهديدات الإسرائيلية بشن حملة عسكرية ضد العرين في نابلس.

وقالت كتيبة جنين: "حواجز الاحتلال في محيط جنين لن تكون في مأمن، في حال أقدم الاحتلال على عدوان ضد عرين الأسود في نابلس".



وأضافت "نحن وعرين الأسود وكتيبة نابلس وكل مقاومي نابلس على ذات الطريق والهدف، وسنقاتل إلى جانبهم حتى لو اضطرنا الأمر لإرسال مقاتلين في نابلس نصرة لإخوانهم".



وكشفت كتيبة جنين، أن بحوزتها مقتنيات ومعدات لأحد جنود الاحتلال، قائلة: "نحن لا نقول أصبنا أو قتلنا، لكن على العدو الاعتراف بذلك".