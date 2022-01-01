"التربية" تصدر بيانا بعد اعلان اتحاد المعلمين الاضراب غداً

رام الله/سما/

أكدت وزارة التربية والتعليم، مساء اليوم الأحد، أنها لن تتهاون مع أي اعتداء يطال المعلمين.

وقالت، في بيان صحفي، إنه "في ضوء الاعتداء الأخير على معلمي مدرسة العبيات بمديرية تربية بيت لحم؛ ومع تنامي حالات الاعتداء على المعلمين، فإننا ننظر بخطورة بالغة لهذه الاعتداءات من باب حماية المعلمين والكوادر التعليمية".

وشددت "التربية" على أنها لن تتنازل عن الحق العام؛ باعتبار الاعتداء جُرما بكل ما للكلمة من معنى، ولن تتهاون "مع أي اعتداء يطال معلمينا".

كما أكدت متابعتها مع الجهات الأمنية والقانونية كل ما من شأنه ردع كل من تسول له نفسه المس بهيبة المؤسسة التعليمية، منوهة إلى أن استسهال البعض التطاول على حرمة المدارس سلوك مدان جملة وتفصيلا.

وأدانت "التربية" العنف داخل المدارس أيا كان مصدره، وأكدت متابعتها مع الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين موضوع الاعتداءات على الكوادر الإدارية والتدريسية على أعلى المستويات؛ مشيرة إلى أن وقف ومنع تكرار مثل هذه الحوادث المُدانة يتطلب إسنادا مجتمعيا.