  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فتوح يطلع وفدا ألمانيا على الأوضاع الميدانية في فلسطين

الأحد 16 أكتوبر 2022 09:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتوح يطلع وفدا ألمانيا على الأوضاع الميدانية في فلسطين



رام الله/سما/

استقبل رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، اليوم الأحد، وفدا ألمانيا مكونا من أكاديميين ورجال أعمال ومؤسسات مدنية، وذلك في مقر المجلس بمدينة رام الله.

وأطلع فتوح، الوفد الضيف، على الظروف والأوضاع الميدانية في فلسطين، خاصة الانتهاكات اليومية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وما يتمخض عنها من عمليات قتل واغتيالات وتدمير للممتلكات، خاصة تدمير المنازل على رؤوس قاطنيها، إضافة إلى ما يقوم به المستوطنون من أعمال إجرامية بالاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم، وقطع أشجار الزيتون وإقامة بؤر استيطانية على أراضي المواطنين، والاقتحام اليومي للمسجد الأقصى، وما تتعرض له الكنائس من اعتداءات واستيلاء على ممتلكاتها بقرار من الحكومة العنصرية.

وقال فتوح إن الرئيس محمود عباس كان صريحا وواضحا عندما تطرق في خطابه الأخير بالأمم المتحدة إلى معاناة شعبنا من الاحتلال وسياسة الفصل العنصري التي تمارسها حكومة (الابرتهايد) الإسرائيلية، ومطالبته المجتمع الدولي بالعدالة والمساواة لتنفيذ القرارات الدولية التي نصت على حل الدولتين؛ لكن للأسف باتت هذه القرارات التي تخص القضية الفلسطينية رهينة الأرشيف سواء بمجلس الأمن أو الأمم المتحدة.

وشدد فتوح على ضرورة إنهاء آخر احتلال على وجه الأرض، كي يستطيع شعبنا تحقيق أمانيه وحريته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

#روحي فتوح

الأكثر قراءة اليوم

"أكسيوس": الإدارة الامريكية "استشاطت غضبا" من كلام عباس لبوتين

أول إجراء من بايدن بعد صفعة الرياض لواشنطن

أسعار صرف العملات

إسرائيلي يوجه "نداء" إلى العاهل السعودي ويطلب العودة الى جذور أجداده في المملكة!

مصدر في حماس: الرياض ستفرج عن الخضري وترحله إلى عمّان غداً

يديعوت: قرار مصيري… أبو مازن يختار بوتين

مطالبات بالكشف عن أسماء الشخصيات الفلسطينية التي التقت بغانتس ومحاسبتهم

الأخبار الرئيسية

بالفيديو: الاحتلال يقتحم منطقة الضاحية في نابلس ويحاصر منزلاً وسط اشتباكات مسلحة

"عرين الأسود": نفذنا عملية نوعية قرب نابلس

49e07e30125c281df97ad4b260b4b6de

لابيد يعقد جلسة "استثنائية" لبحث التعامل مع "عرين الأسود"

af42d6bb3e0f7c26dc439870324acbe2

اشتية: الاحتلال يموّل انتخاباته بالدم الفلسطيني وجنين سطرت وحدتها على الأرض(فيديو)

223894

يديعوت: قرار مصيري… أبو مازن يختار بوتين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية