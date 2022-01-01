اشتية: الاحتلال يموّل انتخاباته بالدم الفلسطيني وجنين سطرت وحدتها على الأرض(فيديو)

رام الله/سما/

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن الاحتلال الإسرائيلي، لا يريد السلام، يموّل الانتخابات الإسرائيلية بالدم الفلسطيني كل يوم، مؤكداً أن الدم الفلسطيني ليس رخيصاً

وأضاف خلال تقديمه واجب العزاء بشهداء مخيم جنين، اليوم الأحد، أن هذا العهد هو عهد فلسطين، وعهد إنهاء الاحتلال، وعهد إقامة الدولة الفلسطينية، وعهد الأسرى، وهو العهد الذي نمارس فيه حق العودة.

وأكد اشتية أن هذا الاحتلال مجرم، وهذا العالم منافق، فهو ينظر بعين لأوكرانيا ولا ينظر بعينين إلى فلسطين فهو لا يريد أن يرى الحقيقة ويريد أن يتجاهلها".

وأشار الى أن هناك 5621 سجيناً في سجون الاحتلال الإسرائيلي، كما أن هناك أكثر من 173 شهيدأ سقطوا منذ بداية العام في ماكنة القتل الإسرائيلية.

وأضاف: كما رفع الرئيس عباس صوت فلسطين في الأمم المتحدة، ورفع صور الأسرى والشهداء الأطفال، وأمهات الشهداء وأمهات الأسرى، ستبقى بوصلة النضال الفلسطيني لا تؤشر إلا ألى القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، مستشهداً بقول الرئيس الراحل ياسر عرفات: "شاء من شاء وأبى من أبى".

وقال اشتية "كما نريد لاتفاق الجزائر أن ينجح، نقول أن جنين سطرت وحدتها على الأرض وتماسكت لتقول للمجتمعين في الجزائر أن أرض الميدان هي من تصنع الوحدة وليس الغرف المغلقة والقاعات".