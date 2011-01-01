  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

زوارق حربية إسرائيلية تخرق المياه الإقليمية اللبنانية

الأحد 16 أكتوبر 2022 07:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
زوارق حربية إسرائيلية تخرق المياه الإقليمية اللبنانية



بيروت/سما/

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، أن زوارق حربية إسرائيلية خرقت المياه الإقليمية اللبنانية عدة مرات أمس، السبت، في منطقة تقع قبالة رأس الناقورة بالقرب من المنطقة الحدودية جنوبي لبنان.

وأوضح الجيش اللبناني، في بيان، أن هناك أربع انتهاكات، "حيث دخلت الزوارق الحربية لمسافة عدة مئات من الأمتار داخل المياه الإقليمية اللبنانية" ولفت إلى أن السلطات تبحث هذه الانتهاكات مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة.

وأفادت القناة 12 العبرية بأن الجيش الإسرائيلي يحقق في حادثة اختراق زوارق حربية تابعة للبحرية المياة الإقليمية اللبنانية.

وكان كل من لبنان والحكومة الإسرائيلية قد أعلنا، الأسبوع الماضي، عن موافقتهما على اتفاق يحدد الحقوق البحرية لكل منهما، بعد مفاوضات غير مباشرة طويلة جرت بوساطة الولايات المتحدة الأميركية ورعياية الأمم المتحدة.


ووفقا للاتفاق المنتظر توقيعه، يقدّم كلّ طرف في الوقت نفسه رسالة تحتوي على قائمة بالإحداثيات الجغرافية ذات الصلة بترسيم خط الحدود البحرية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، في اليوم الذي يتلقى فيه رسالة الولايات المتحدة، كما يتعين على الطرفين إخطار الولايات المتحدة عند تقديم رسالتيهما إلى الأمم المتحدة.

ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ في التاريخ الذي ترسل فيه حكومة الولايات المتحدة الأميركية إشعارًا يتضمن تأكيدًا على موافقة كل من الطرفين على الأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق.

وإذا تم قبول الشروط النهائية، تقوم حكومة الولايات المتحدة بدعوة حكومة كلّ من لبنان وإسرائيل إلى إبلاغ موافقتها على هذه الشروط عن طريق إرسال ردّ رسمي مكتوب.

ويحلّ الإيداع الحالي المقدَّم بموجب هذه الوثيقة جزئيًا محلّ الإيداع السابق الذي تقدّم به لبنان بتاريخ 19 تشرين الأول/أكتوبر 2011. وقد اتّفق الطرفان في تبادل الرسائل على أنّ الرسائل المتبادلة تؤسّس لحلّ دائم ومنصف للنزاع البحري القائم بينهما.

وضمن الاتفاق أيضًا، يُطلب إلى الأمين العام مساعدة لبنان على الإعلان الواجب عن هذا الإيداع، بما في ذلك عن طريق نشر المواد والمعلومات المودَعة في نشرة قانون البحار وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بشعبة شؤون المحيطات وقانون البحار.

#زوراق الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: مسؤولون فلسطينيون يوجهون رسالة تحذير لـ"عرين الأسود".. والأخيرة ترد

"أكسيوس": الإدارة الامريكية "استشاطت غضبا" من كلام عباس لبوتين

قيادي فلسطيني يكشف موعد بدء تنفيذ "إعلان الجزائر"

غانتس يرد على تصريحات غالون التي دعت فيها إلى كبح جماح الجيش الإسرائيلي في الضفة

أسعار صرف العملات

إسرائيلي يوجه "نداء" إلى العاهل السعودي ويطلب العودة الى جذور أجداده في المملكة!

أول إجراء من بايدن بعد صفعة الرياض لواشنطن

الأخبار الرئيسية

44

اتحاد المعلمين يعلن الإضراب غداً الاثنين

3202123161656473

مصدر في حماس: الرياض ستفرج عن الخضري وترحله إلى عمّان غداً

_117042058_0adda64e-7cb2-4407-941e-fce1ac8c6c57

أول إجراء من بايدن بعد صفعة الرياض لواشنطن

6ipj-4-730x438

المصالحة الفلسطينية.. صحيفة: خلافات تفجرت خلال اجتماعات الجزائر أكبر مما أعلن عنها

Screenshot_6

مطالبات بالكشف عن أسماء الشخصيات الفلسطينية التي التقت بغانتس ومحاسبتهم

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية