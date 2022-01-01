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سلطة الأراضي: ضبط 21 اعتداء على "أملاك الدولة"

الأحد 16 أكتوبر 2022 06:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطة الأراضي: ضبط 21 اعتداء على "أملاك الدولة"



محافظات/سما/

ضبطت سلطة الأراضي 21 اعتداء على أراضي أملاك الدولة في محافظات: جنين، وأريحا والأغوار، وطوباس، وأحالتها للنيابة العامة.

وذكرت سلطة الأراضي، في بيان لها، اليوم الأحد، أنه في محافظة جنين تم ضبط 15 اعتداء على أراضي أملاك الدولة في قرية المغير، وبلدة السيلة الحارثية، وقرية فقوعة، وأحالتها للنيابة العامة لأخذ المقتضى القانوني حسب الأصول.

وأضافت أن مفتشي أملاك الدولة في محافظة أريحا والأغوار ضبطوا 4 اعتداءات منها 3 في منطقة الديوك، واعتداء في منطقة النويعمة، حيث تم تنظيم الكشوفات والمحاضر اللازمة، وإحالتها للنيابة العامة حسب الأصول.

وفي محافظة طوباس، تم ضبط اعتداءين على أراضي أملاك الدولة في المحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات بشأنها وفقا للقانون والأصول.

وأكد القائم بأعمال مدير عام أملاك الدولة عنان كتانة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حسب الأصول والقانون لوقف المعتدين وإلزامهم بإزالة التعديات، لأن أراضي أملاك الدولة تمثل المخزون الإستراتيجي للشعب الفلسطيني، مشيدا بالجهود الحثيثة التي يبذلها مفتشو الأملاك بالمحافظات في ملاحقة تلك الاعتداءات.

#سلطة الاراضي

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