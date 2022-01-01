نتنياهو يرفض دعوة لابيد لتلقي الإحاطة الأمنية حول الاتفاق مع لبنان

القدس المحتلة/سما/

رفض رئيس المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الوصول الى الاجتماع حول الإحاطة الأمنية عن اتفاق الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان لدى رئيس الحكومة يائير لابيد، وطالبه بعرض الاتفاق للتصويت والمصادقة عليه في الكنيست.

وقال نتنياهو في تغريدة "من جانب لابيد يرفض الحصول على موافقة الكنيست على اتفاق الاستسلام لنصر الله بادعاء أن المعارضة لا تعجبه، ومن جانب آخر يدعو المعارضة لإحاطة سريعة بعد الواقعة".

وـأضاف نتنياهو في تغريدة إن "إدارة لابيد غير ديموقراطية نحن نصر على عرض الاتفاق أمام الكنيست للمصادقة عليه".



وكان لابيد أعلن الأسبوع الماضي أنه سيدعو نتنياهو وباقي رؤساء الكتل في المعارضة إلى إحاطة سرية حول الاتفاق، وحتى اليوم لم يستجب ولا أحد من رؤساء الكتل إلى الدعوة.

وعقب حزب رئيس الحكومة "يش عتيد" على رفض نتنياهو وذكر في بيان:" من جانب واحد رئيس المعارضة بدون مسؤولية ويرفض تلقي إحاطة أمنية-سياسية حول اتفاق تاريخي قاده رئيس الحكومة لابيد بدعم من المؤسسة الأمنية برمتها، ومن جانب آخر منذ عام هو وشركاؤه في المعارضة يقاطعون ويهينون الكنيست الإسرائيلي ويرفضون التصويت لصالح مواطني إسرائيل-معارضة للدولة يقودها رئيس معارضة لا يهتم إلا بنفسه".